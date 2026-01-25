L’essor de la parapharmacie, une industrie en pleine floraison qui s’organise avec rigueur

En plein essor, le secteur parapharmaceutique tunisien se réinvente. Les premières Journées parapharmaceutiques, organisées à Tunis, ambitionnent de développer un marché sain et compétitif.

Entre défis et opportunités, ce rendez-vous annuel vise à répondre aux préoccupations des opérateurs du secteur, soutenu par le ministère de l’Industrie.

L’essor impressionnant du secteur parapharmaceutique en Tunisie

Il y a une décennie, la Tunisie était principalement un importateur de produits parapharmaceutiques.

Aujourd’hui, le pays est devenu un acteur majeur dans ce domaine, avec une industrie florissante et un potentiel de développement considérable.



Cette transformation remarquable est due à une demande croissante, tant sur le marché local qu’à l’export.

Le secteur parapharmaceutique tunisien comprend divers segments, notamment les compléments alimentaires, les dispositifs médicaux, la dermo-cosmétique et les équipements pour personnes à mobilité réduite.

Ces différents domaines contribuent à la diversité et à la richesse de l’offre parapharmaceutique du pays.

Les premières Journées parapharmaceutiques à Tunis

Les 23 et 24 janvier, Tunis accueille les premières Journées parapharmaceutiques. Cet événement vise à développer un marché sain, compétitif et innovant.

Aslan Berjeb, président de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, a souligné cette ambition lors de l’annonce de l’événement.

Ces journées sont attendues avec impatience par les acteurs du secteur. Elles offrent une occasion unique de débattre du cadre réglementaire, du partenariat public-privé et des défis du secteur.

L’objectif est de faire de cet événement un rendez-vous annuel pour accompagner le développement d’un secteur en pleine expansion.

Le rôle du ministère de l’Industrie et les défis à relever

Le ministère de l’Industrie joue un rôle crucial dans le soutien du secteur parapharmaceutique. Il s’engage à accompagner les opérateurs, à structurer le secteur et à établir un cadre réglementaire incitatif et clair.

Cet engagement est essentiel pour répondre aux besoins des consommateurs et saisir les opportunités d’investissement et de développement en Tunisie et à l’étranger.

Cependant, le secteur fait face à plusieurs défis. Parmi eux, la compétitivité face à la concurrence étrangère, la sécurité des produits, la confiance des consommateurs et la commercialisation électronique.

Les Journées parapharmaceutiques sont une occasion idéale pour discuter de ces problématiques et trouver des solutions concrètes.