L’été 2026 démarre en fanfare à Tizi-Ouzou avec des festivités inédites

Le lancement de la saison estivale 2026 en Algérie marque une nouvelle ère pour le tourisme, avec un accent sur la gratuité des plages, l’amélioration des services, et la diversification des offres touristiques.

L’État investit massivement pour renforcer la sécurité, accueillir la diaspora et promouvoir des initiatives culturelles et sportives.

Un été 2026 sous le signe de l’innovation à Tizi-Ouzou

La saison estivale 2026 a été officiellement lancée à Tizi-Ouzou par le ministre de l’Intérieur, Saïd Sayoud, à la plage le Caroubier d’Azeffoun.

Cet événement, marqué par la présence de plusieurs ministres et du directeur général de la Protection civile, souligne l’importance de cette saison pour la région.


Le gouvernement vise à améliorer l’accès aux plages, renforcer les services offerts et promouvoir divers types de tourisme.

 

L’objectif est de faire de l’Algérie une destination touristique de choix, tout en préservant l’environnement et les infrastructures publiques.

Investissement massif pour des plages accueillantes

L’État a alloué plus de 11 milliards de DA pour l’aménagement et l’équipement des plages, permettant l’ouverture de 470 plages, dont neuf nouvelles.


Cet investissement vise à garantir la gratuité d’accès et à améliorer les services pour les citoyens, tout en respectant les nouvelles réglementations touristiques.

En parallèle, l’État encourage la diversification du tourisme en promouvant le tourisme de montagne, thermal, écologique, et culturel.

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Cette stratégie vise à renforcer l’attractivité de l’Algérie en tant que destination touristique prometteuse, tout en préservant l’environnement et les infrastructures publiques.

Mesures de sécurité et programmes pour un tourisme responsable

Pour assurer la sécurité des estivants, le gouvernement a renforcé les dispositifs de sécurité sur les plages et infrastructures touristiques, avec l’affectation de 3.170 postes budgétaires à la Protection civile.


Des mesures spécifiques ont été mises en place pour accueillir les membres de la diaspora dans les ports, aéroports et postes frontaliers, garantissant ainsi un accueil optimal.

Parallèlement, des programmes culturels, sportifs et récréatifs ont été élaborés pour les citoyens. Un appel à la responsabilité environnementale a été lancé pour préserver l’image touristique de l’Algérie, renforçant ainsi son attractivité.

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Mehdi Moussaïd

Écrit par Mehdi Moussaïd

Journaliste indépendant spécialisé dans l’économie, l’énergie et le développement industriel en Algérie. Les articles de Mehdi explorent les grandes tendances économiques, les stratégies des entreprises publiques et privées, ainsi que les enjeux liés aux transports, à l’innovation et à la transition énergétique.