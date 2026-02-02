L’étrange transaction de la Royal Air Maroc qui fait parler d’elle

La compagnie aérienne Royal Air Maroc (RAM) renforce sa flotte en concluant un accord de location pour 13 avions Boeing 737-8 avec Dubaï Aerospace Enterprise (DAE).

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large visant à augmenter la capacité opérationnelle de RAM et à étendre son réseau de destinations.

Un accord stratégique entre la Royal Air Maroc et Dubaï Aerospace Enterprise

La compagnie aérienne marocaine, Royal Air Maroc (RAM), a conclu un accord de location avec Dubaï Aerospace Enterprise (DAE) pour 13 avions Boeing 737-8.

Cet accord stratégique vise à soutenir l’expansion de RAM en augmentant sa capacité opérationnelle et en élargissant son réseau de destinations.


Bien que le montant de la transaction n’ait pas été révélé, cet accord marque une étape importante dans la croissance de la compagnie.

En plus d’améliorer la position de RAM comme hub aérien mondial, cet accord permettra également à la compagnie de faire face aux défis liés à la modernisation de sa flotte.

En effet, face aux retards de livraison des fabricants d’avions, RAM a choisi la location comme solution pour assurer la disponibilité d’appareils supplémentaires.

Les enjeux de la transaction pour la Royal Air Maroc

Abdelhamid Addou, PDG de RAM, a souligné que cet accord s’inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer la position de la compagnie comme hub aérien mondial.

 

La modernisation de la flotte de RAM est un élément clé de cette stratégie, permettant d’augmenter ses capacités et de s’adapter à la croissance du secteur.

RAM prévoit d’acquérir jusqu’à 200 nouveaux avions dans les années à venir. Toutefois, face aux retards de livraison des fabricants, la location d’avions apparaît comme une solution efficace pour garantir la disponibilité d’appareils supplémentaires et maintenir sa dynamique de croissance.

Dubaï Aerospace Enterprise : un acteur majeur qui s’étend en Afrique du Nord !

Fondée en 2006, Dubaï Aerospace Enterprise (DAE) est devenue une référence dans le domaine de la location d’avions.

Sa position dominante a été renforcée en 2025 par l’acquisition de Nordic Aviation Capital, lui permettant d’élargir considérablement son portefeuille.


L’accord récent avec RAM illustre parfaitement la stratégie de DAE visant à étendre sa présence en Afrique du Nord.

En répondant aux besoins des compagnies aériennes de la région, DAE confirme son rôle clé dans le secteur aéronautique mondial.

Abdelaziz Merzouk est journaliste indépendant spécialisé dans les actualités du voyage, du tourisme et de la découverte en Algérie. Son travail met en avant les destinations locales, le développement du secteur touristique et les nouvelles dynamiques économiques qu’il génère.

Guidé par une approche factuelle et apolitique, il s’attache à proposer une information fiable, documentée et accessible, en donnant la parole aux acteurs du terrain et aux voyageurs eux-mêmes. Sa rigueur et sa curiosité font de lui une référence pour comprendre les mutations du tourisme algérien et ses enjeux futurs.