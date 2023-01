L’euro en pleine embellie alors que le dollar trinque face à l’incertitude

L’euro est en hausse face à un panier de devises dont le dollar et le yen depuis la dérive de près d’une année en Algérie. L’euro a su résister aux appréhensions concernant une crise structurelle en Europe et se stabilise au niveau de ses plus bas depuis avril. Pour en savoir davantage à ce sujet, on vous invite a lire la suite de l’article.

Au cours de cette matinée, le Dollar index cédait 0,12 % à 101,89 points alors que l’euro bondissait à 1,0880 dollars.

Cette amélioration s’explique par des perspectives de politique monétaire et de récession des États-Unis d’Amérique (USA), ainsi que de la trajectoire de la Réserve fédérale américaine et de la mesure de la Banque centrale européenne (BCE).

Une bonne nouvelle pour l’UE ?

La remontée de l’euro est une bonne nouvelle pour l’Union européenne (UE), qui compte vingt (20) membres. Cependant, les États-Unis d’Amérique ne s’en sortent pas aussi bien, le billet vert refluant devant l’euro qui profite d’une prochaine baisse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale.

<blockquote class= »twitter-tweet »><p lang= »fr » dir= »ltr »>➡️ L'euro atteint un plus haut niveau depuis 9 mois face au dollar après des commentaires haussiers de la BCE. Klaas Knot annonce une hausse de taux de 50 points de base en février et mars, et une politique de resserrement jusqu'à l'été.<br><br>2/4 👇</p>— SEEYAHH (@0xSEEYAHH) <a href= »https://twitter.com/0xSEEYAHH/status/1617455188851261440?ref_src=twsrc%5Etfw »>January 23, 2023</a></blockquote> <script async src= »https://platform.twitter.com/widgets.js » charset= »utf-8″></script>

Un nouveau taux de change pour l’euro

L’euro se retrouve ainsi à un nouveau taux de change, un sommet depuis le printemps dernier, et ce à 1,0279 dollars. Une hausse qui découle des perspectives de politique monétaire et de récession des États-Unis d’Amérique.

Une nouvelle mesure de la BCE

La monnaie unique européenne a pu profiter de la nouvelle mesure de la Banque centrale européenne (BCE) qui prévoit de procéder à un resserrement plus agressif de la politique monétaire dans la période à venir. Un évènement qui fait le bonheur de l’UE, mais qui entraîne le malheur des Américains.

En conclusion, l’euro reprend des couleurs face à un panier de devises, dont le dollar et le yen. La monnaie unique européenne a su résister aux craintes concernant une crise structurelle en Europe et profite des perspectives de baisse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine et de la mesure de la Banque centrale européenne (BCE).