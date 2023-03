L’Euro enregistre une stagnation au marché noir

Il est important de noter que le taux de change sur le marché algérien des devises connaît une véritable effervescence ces derniers temps. La monnaie européenne, l’euro, monte en flèche, tandis que le dollar américain enregistre une légère augmentation. En revanche, la monnaie algérienne, le dinar, est en souffrance face aux autres devises étrangères.

L’euro maintient sa hausse au marché parallèle

Effectivement, l’euro maintient toujours sa hausse au marché parallèle, notamment après l’annonce faite sur la reprise très prochaine de l’importation des véhicules de moins de trois ans en 2023. Cette annonce a conduit à une augmentation du cours de l’euro sur le marché noir. Néanmoins, malgré cette tendance haussière, l’euro semble maintenant enregistrer une certaine stagnation.

Stagnation de l’euro après des mois de hausse

En effet, après une stagnation remarquable les mois précédents, l’euro enregistre désormais une stagnation au marché noir. Cela signifie que la hausse vertigineuse de la valeur de l’euro semble toucher à sa fin, du moins pour le moment. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation :

D’autres devises sur le marché algérien

Outre l’euro, d’autres devises étrangères sont également présentes sur le marché algérien des devises. Parmi elles, on peut citer le dollar américain qui, bien que connaissant une légère augmentation, ne semble pas suivre la même tendance haussière que l’euro. Quant à la monnaie algérienne, elle continue de plonger face aux autres devises étrangères.

Le dinar algérien en souffrance

Le dinar algérien est en souffrance face aux autres devises étrangères, ce qui constitue un véritable problème pour l’économie du pays. La dépréciation de la monnaie nationale rend les importations plus coûteuses et affaiblit la compétitivité des entreprises locales. Afin de remédier à cette situation, il est essentiel que le gouvernement algérien mette en place des mesures pour stabiliser sa monnaie et soutenir son économie.

L’avenir incertain du marché noir des devises

Face à cette stagnation de l’euro et aux difficultés rencontrées par le dinar algérien, l’avenir du marché noir des devises reste incertain. Il est possible que la tendance haussière de l’euro ne soit que temporaire et que le marché se stabilise progressivement. Toutefois, il est également envisageable que les fluctuations du marché international des devises continuent d’avoir un impact sur les taux de change au sein du marché algérien.

En conclusion, le marché Algérien des devises connaît actuellement une véritable effervescence, avec notamment une hausse soutenue de l’euro au marché parallèle. Cependant, cette monnaie semble désormais stagner, ce qui soulève des interrogations quant à l’avenir du marché noir des devises en Algérie. Face à ces incertitudes, il est crucial que les autorités compétentes mettent en place des stratégies adaptées pour assurer la stabilité économique du pays.

