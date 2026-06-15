L’Europe s’attaque aux frais cachés des billets d’avion, un soulagement pour les voyageurs

Un nouvel accord entre le Parlement européen et les États membres promet de renforcer les droits des passagers aériens.

En mettant fin à certaines pratiques controversées des compagnies aériennes, cet accord vise à alléger les frais pour les familles et à simplifier les démarches administratives, tout en préservant les indemnisations pour les retards importants.

Un accord politique pour des voyages plus transparents

Le 12 juin 2026, un accord a été conclu entre le Parlement européen et les États membres pour limiter les pratiques des compagnies aériennes jugées pénalisantes pour les passagers.

Cet accord vise à réduire les frais additionnels souvent cachés lors de la réservation des billets d’avion, comme les frais pour le choix des sièges ou les corrections de noms.

L’eurodéputé Jan-Christoph Oetjen a salué cette avancée, la considérant comme une étape importante pour renforcer les droits des passagers aériens.

Les familles, en particulier, bénéficieront de mesures pour éviter des frais supplémentaires lorsqu’elles souhaitent être assises ensemble.

Des mesures concrètes pour protéger les familles

L’accord interdit désormais aux compagnies aériennes de l’UE d’imposer des frais aux parents souhaitant être assis à côté de leurs enfants, une pratique souvent critiquée par les voyageurs.

Cette mesure vise à alléger le coût des billets pour les familles et à éviter les tensions à bord lorsque les parents doivent négocier pour être regroupés avec leurs enfants.

En outre, l’accord prévoit la suppression des frais pour corriger les erreurs mineures dans le nom du passager lors de la réservation.

Cependant, il ne garantit pas la gratuité d’un bagage cabine jusqu’à 7 kg, laissant ce point à la discrétion des compagnies.

Une avancée, mais des étapes restent

Pour que le compromis entre en vigueur, il doit encore recevoir l’approbation formelle des institutions européennes.

Ce processus est crucial pour garantir que les nouvelles mesures soient effectivement mises en place.



En attendant, les droits actuels des passagers en cas de retard important sont maintenus. Les compensations, allant de 250 à 600 euros selon la distance du vol, restent une garantie essentielle pour les voyageurs.

Les réactions à cet accord sont mitigées. Si certains saluent les avancées pour les passagers, d’autres regrettent que des points faibles subsistent, notamment l’absence de gratuité pour certains bagages cabine.