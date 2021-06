Communément connu sous l’appellation : Souilah, le comédien algérien Salah Aougrout, a été évacué à bord d’un avion spécial à l’étranger pour des soins. En pleine situation de crise, la dégradation de la santé de cet acteur rend indispensable son envoi en France. Son vol a décollé ce samedi 08 mai depuis l’aéroport international d’Alger.

Salah Aougrout : transféré en urgence à l’étranger à cause de plusieurs tumeurs

La santé de Souilah, l’humoriste algérien, s’est amplement dégradée durant ces derniers jours. C’est en vue de son état critique qu’il a par la suite été hospitalisé d’urgence. Le diagnostic de ce comédien algérien révèle la présence de plusieurs tumeurs. Le premier est localisé au niveau du cerveau, le deuxième, quant à lui, a touché les poumons et le système digestif. En vue de sa fatigue et de la vitalité de sa situation, l’équipe médicale, qui a pris en charge Salah Aougrout a proposé le transfert de ce dernier à l’étranger. Une suggestion, que sa famille a sans hésitation acceptée. D’ailleurs, elle a lancé un appel aux autorités afin d’obtenir une autorisation de sortie pour son évacuation, le plus rapidement possible.

Souilah : le comédien algérien, évacué à bord d’un avion spécial ce samedi 08 mai 2021

L’intervention des hautes autorités algériennes a permis l’évacuation d’urgence de Salah Aougrout en France dans un délai très réduit. Les pressions de la famille ont, en effet, eu un retour positif pour le bien-être de cet humoriste. Souilah est donc parti de l’Algérie pour se rendre en France à bord d’un avion spécial ce samedi 08 mai 2021. Il s’est envolé d’Alger, ou plus précisément, de l’aéroport Houari Boumediene d’Alger.

D’après les informations fournies par un proche, qui n’est personne d’autre que l’animateur Brahim Irban, tout le transfert de Salah Aougrout a été pris en charge par la sécurité sociale. Toutefois, le nom de l’hôpital dans lequel il séjournera en France n’a été ni révélé par la famille, ni par les proches, et encore moins par les médias.

L’état du patient au moment du décollage était critique. On a principalement remarqué de la fatigue chez celui-ci. Différentes chaînes de télévision ont, même, transmis les images du départ.

Salah Aougrout a été transporté à bord d’un avion médicalisé, spécialement dédié à l’évacuation de malades. Les images transmises par les chaînes de télévision ont, d’ailleurs, révélé que le patient est monté à bord sans accompagnateur. Toutefois, un membre de sa famille qui s’est exprimé par l’intermédiaire d’Ennahar, le journal arabophone, a assuré qu’il se rendra en France pour rejoindre l’acteur dans les heures à venir.

En Algérie, les nouvelles de sa maladie et de son hospitalisation ont été très répandues. Beaucoup ont été émus par l’état du comédien, un vaste élan de solidarité est même présenté par les admirateurs de Salah Aougrout, notamment sur internet et les réseaux sociaux où des messages de soutien pour un rétablissement rapide sont transmis à l’intention de l’acteur. À savoir que Souilah est une personne appréciée et admirée par un bon nombre d’Algériens.