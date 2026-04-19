Levothyrox en Algérie : le ministère sort de son mutisme face à la crainte d’une pénurie

Face à la pénurie du Levothyrox, médicament essentiel pour les patients souffrant de troubles de la thyroïde, le ministère de l’Industrie pharmaceutique en Algérie annonce un retour à la normale dès la semaine prochaine.

Cette décision intervient après une alerte lancée par le Dr Abderrahim Bounekta sur les difficultés d’approvisionnement rencontrées depuis six mois.

Levothyrox en Algérie : rassurance du ministère de l’Industrie pharmaceutique

Face à la préoccupation croissante des patients atteints de troubles thyroïdiens, le ministère de l’Industrie pharmaceutique en Algérie a brisé son silence.

Il a assuré que l’approvisionnement en Levothyrox, un médicament essentiel pour ces patients, reviendra à la normale dès la semaine prochaine.

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Cette déclaration intervient après l’alerte lancée par le Dr Abderrahim Bounekta sur les réseaux sociaux.

Le médecin a souligné les défis majeurs rencontrés par les patients pour obtenir ce traitement vital, signalant des perturbations persistantes depuis près de six mois.

Comment le ministère compte-t-il garantir l’approvisionnement en Levothyrox ?

Le ministère a déclaré avoir effectué un inventaire rigoureux des stocks de Levothyrox disponibles. Il promet que le médicament sera disponible en quantités suffisantes et dans tous les dosages dès la semaine prochaine, selon les informations fournies par les services ministériels.

De plus, des brigades de contrôle sont mobilisées pour surveiller la chaîne de distribution et rectifier tout dysfonctionnement éventuel.

Ces mesures visent à assurer un approvisionnement régulier et à répondre aux besoins des patients souffrant de troubles thyroïdiens.

Vers une production locale du Levothyrox : une solution durable ?

Le ministère de l’Industrie pharmaceutique envisage de lancer une production locale du Levothyrox à partir de janvier 2027. Ce projet ambitieux vise à garantir une stabilité de l’approvisionnement et à réduire la dépendance aux importations, mettant fin aux crises cycliques d’approvisionnement.



Le Dr Bounekta a appelé les pharmaciens à respecter strictement la délivrance du médicament uniquement sur présentation d’une ordonnance et les patients à éviter les achats de précaution en quantités excessives.

Cette mobilisation conjointe entre professionnels de santé et pouvoirs publics apaise les craintes d’une rupture totale de ce médicament.