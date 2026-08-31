L’exode des jeunes vers Sebta met en lumière une inquiétante perte de confiance

L'exode des jeunes vers Sebta met en lumière une inquiétante perte de confiance

Nizar Baraka met en lumière une crise de confiance envers les institutions et appelle à une approche globale pour y remédier.

Lors de la présentation du programme électoral du Parti de l’Istiqlal, il insiste sur l’importance de renforcer le sentiment patriotique et de reconstruire la relation citoyen-institutions.

Une crise de confiance alarmante

La « véritable crise de confiance » évoquée par Nizar Baraka se manifeste par une défiance croissante envers les institutions élues, l’action politique et syndicale, ainsi que la société civile.


Cette perte de confiance est préoccupante car elle fragilise le lien entre les citoyens et les structures qui les représentent, menaçant ainsi la cohésion sociale.

Les conséquences potentielles incluent une émigration accrue, comme observé récemment, et un désengagement civique. Pour y remédier, Baraka appelle à une approche globale visant à restaurer la confiance, renforcer le sentiment patriotique et rétablir l’attachement à la patrie.

Les raisons de l’exode vers Sebta

Les jeunes choisissent de quitter le pays pour Sebta en raison de difficultés socio-économiques persistantes.

Le chômage élevé, les opportunités limitées et l’absence de perspectives d’avenir alimentent ce phénomène. Ces conditions créent un sentiment de désespoir et poussent les jeunes à chercher un avenir meilleur ailleurs.

En outre, la perception d’une injustice sociale et d’une corruption omniprésente renforce leur désir de partir.

A lire aussi :  Transavia propose des vols à prix réduits vers l'Algérie, une aubaine pour les voyageurs français

Cette situation reflète une crise de confiance envers les institutions, qui ne parviennent pas à répondre aux attentes des citoyens. Une réponse globale est nécessaire pour inverser cette tendance et restaurer l’espoir.

Une approche globale pour restaurer la confiance

Nizar Baraka propose une approche globale pour restaurer la confiance, en insistant sur la nécessité de rendre les droits effectifs et de rompre avec l’injustice.

Il appelle à dépasser la « culture du coup à saisir » qui mine la société, et à renforcer le sentiment patriotique et l’attachement à la patrie.

Selon Baraka, la réponse à la crise ne peut se limiter à des mesures économiques. Il est crucial de reconstruire la relation entre le citoyen et les institutions pour renforcer le sentiment d’appartenance et encourager la participation à la vie publique.

Partager cet article sur
FacebookWhatsAppXLinkedIn
Bachir Abdallah

Écrit par Bachir Abdallah

Bachir Abdallah est journaliste et analyste spécialisé dans l’actualité marocaine et maghrébine. Fort d’une solide expérience dans le suivi des enjeux politiques, économiques et sociaux, il apporte un regard éclairé sur les dynamiques régionales et leur portée internationale. Ses analyses visent à offrir aux lecteurs une information fiable, contextualisée et pertinente.