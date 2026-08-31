Nizar Baraka met en lumière une crise de confiance envers les institutions et appelle à une approche globale pour y remédier.

Lors de la présentation du programme électoral du Parti de l’Istiqlal, il insiste sur l’importance de renforcer le sentiment patriotique et de reconstruire la relation citoyen-institutions.

Une crise de confiance alarmante

La « véritable crise de confiance » évoquée par Nizar Baraka se manifeste par une défiance croissante envers les institutions élues, l’action politique et syndicale, ainsi que la société civile.

🟥 𝐒𝐄𝐁𝐓𝐀 𝐄𝐓 𝐌𝐄𝐋𝐈𝐋𝐈𝐀 : 𝐑𝐀𝐁𝐀𝐓 𝐄𝐓 𝐌𝐀𝐃𝐑𝐈𝐃 𝐑𝐄́𝐀𝐅𝐅𝐈𝐑𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐋𝐄𝐔𝐑𝐒 𝐋𝐈𝐆𝐍𝐄𝐒 𝐑𝐎𝐔𝐆𝐄𝐒. À vingt-quatre heures d’intervalle, Madrid et Rabat ont rappelé des positions difficilement conciliables. Devant le Congrès, José Manuel Albares a… pic.twitter.com/JHu1BHysYd — Global Impact Intelligence (@globalintel_) August 29, 2026



Cette perte de confiance est préoccupante car elle fragilise le lien entre les citoyens et les structures qui les représentent, menaçant ainsi la cohésion sociale.

Les conséquences potentielles incluent une émigration accrue, comme observé récemment, et un désengagement civique. Pour y remédier, Baraka appelle à une approche globale visant à restaurer la confiance, renforcer le sentiment patriotique et rétablir l’attachement à la patrie.

Les raisons de l’exode vers Sebta

Les jeunes choisissent de quitter le pays pour Sebta en raison de difficultés socio-économiques persistantes.

Le chômage élevé, les opportunités limitées et l’absence de perspectives d’avenir alimentent ce phénomène. Ces conditions créent un sentiment de désespoir et poussent les jeunes à chercher un avenir meilleur ailleurs.

En outre, la perception d’une injustice sociale et d’une corruption omniprésente renforce leur désir de partir.

Cette situation reflète une crise de confiance envers les institutions, qui ne parviennent pas à répondre aux attentes des citoyens. Une réponse globale est nécessaire pour inverser cette tendance et restaurer l’espoir.

Une approche globale pour restaurer la confiance

Nizar Baraka propose une approche globale pour restaurer la confiance, en insistant sur la nécessité de rendre les droits effectifs et de rompre avec l’injustice.

Il appelle à dépasser la « culture du coup à saisir » qui mine la société, et à renforcer le sentiment patriotique et l’attachement à la patrie.

Selon Baraka, la réponse à la crise ne peut se limiter à des mesures économiques. Il est crucial de reconstruire la relation entre le citoyen et les institutions pour renforcer le sentiment d’appartenance et encourager la participation à la vie publique.