L’expérience marocaine en matière de droits humains et de culture de la paix fait écho au CNDH

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) du Maroc s’engage activement à renforcer la culture des droits humains et de la paix, considérés comme deux piliers indissociables.

À travers diverses initiatives et programmes, l’institution vise à ancrer les valeurs de tolérance, de non-violence et de dialogue au sein de la société marocaine et au-delà.

Droits de l’homme et paix : les piliers indissociables du CNDH

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) du Maroc considère que les droits de l’homme et la paix sont deux piliers indissociables qui se renforcent mutuellement. Selon le CNDH, une paix durable ne peut être atteinte sans un respect effectif des droits humains.

L’institution marocaine s’engage à promouvoir la culture des droits et de la paix par le biais de diverses actions.

Ces initiatives visent à inculquer les valeurs de tolérance, de non-violence, de dialogue et de citoyenneté auprès de différents publics, notamment les jeunes étudiants, les enfants et le grand public.

Quelles initiatives pour ancrer les valeurs de tolérance et de non-violence ?

Le CNDH a mené des centaines d’initiatives pour promouvoir la tolérance, la non-violence, le dialogue, la citoyenneté et les droits de l’homme.

Ces actions de formation, de plaidoyer et de sensibilisation ciblent divers groupes, dont les jeunes étudiants, les enfants, les défenseurs des droits humains, les responsables de l’application de la loi et le grand public.

En outre, le CNDH contribue au programme « Moussalaha », destiné aux personnes accusées de terrorisme.

Ce programme vise à combattre la radicalisation et à promouvoir la tolérance et le dialogue, contribuant ainsi à la réhabilitation des détenus.

La justice transitionnelle et la Constitution marocaine : un pas vers la consolidation de la paix

Le CNDH a souligné l’importance des recommandations de l’Instance Equité et Réconciliation, une commission de vérité œuvrant pour la justice transitionnelle.

Ces recommandations ont été intégrées à la Constitution marocaine, garantissant ainsi les droits de l’homme et prévenant les violations graves.

L’institution a partagé son expérience avec l’Union africaine, des institutions nationales des droits de l’homme et des ONG en Afrique et dans la région MENA.

Pour le CNDH, instaurer une véritable culture de la paix nécessite une approche basée sur la participation, la responsabilisation, l’autonomisation et la non-discrimination.