LFP : L’adhésion historique à la World League Association, un tournant pour le football français

L’histoire du football français est en train de vivre un moment décisif. La Ligue de Football Professionnel (LFP) a récemment annoncé son adhésion à la World League Association, une première dans l’histoire du sport hexagonal. Cette nouvelle alliance promet d’apporter des changements significatifs et pourrait bien marquer un tournant majeur pour le football français. Quels sont les enjeux de cette adhésion ? Comment cela va-t-il impacter le paysage footballistique français ? C’est ce que nous allons explorer dans cet article.

Restez avec nous pour découvrir les détails de cette évolution historique.

La LFP algérienne rejoint officiellement la World Leagues Association

La Ligue de football professionnel (LFP) d’Algérie a franchi une étape majeure dans son parcours vers la professionnalisation et le développement du football national en adhérant à la World Leagues Association (WLA). Cette adhésion, officialisée le 24 juillet 2025 à Londres, a été signée par Mohamed Mesloug, président de la LFP, et Richard Masters, président de la WLA. La WLA, fondée en 2017, est une organisation internationale qui regroupe 45 ligues nationales de football professionnel.

Elle vise à renforcer la coopération entre ses membres et à représenter leurs intérêts auprès des instances sportives et politiques internationales. En rejoignant cette association, la LFP s’ouvre à un réseau mondial d’échange d’expériences et de partage de meilleures pratiques.

Les bénéfices de cette adhésion pour la LFP

L’intégration de la LFP à la WLA offre une opportunité unique d’échanger des expériences et de partager les meilleures pratiques avec 45 autres ligues professionnelles du monde entier. Cela permettra à la LFP de bénéficier de l’expertise et du savoir-faire de la WLA, contribuant ainsi à la professionnalisation du football algérien.

La cérémonie de signature a également été l’occasion pour la LFP de mettre en avant ses récentes avancées dans ce domaine. Une session de travail a été organisée avec Jérôme Perlemuter, Secrétaire général de la WLA, pour évaluer les forces actuelles de la ligue et identifier les futurs axes de coopération.

Une collaboration prometteuse entre la LFP et la WLA

Lors d’une séance de travail avec Jérôme Perlemuter, Secrétaire général de la WLA, les forces actuelles de la LFP ont été évaluées et les futurs axes de coopération identifiés. Mohamed Mesloug, président de la LFP, a exprimé son enthousiasme à l’idée de collaborer étroitement avec la WLA pour renforcer le football professionnel en Algérie.

De son côté, Richard Masters, président de la WLA, s’est dit ravi d’accueillir la LFP au sein de l’association et prêt à soutenir ses projets futurs. Cette collaboration marque une nouvelle ère pour le football algérien, qui bénéficiera de l’expertise internationale de la WLA.