LG CordZero débarque en Algérie, une révolution pour le ménage sans fil !

LG Electronics élargit son offre en Algérie avec le lancement de sa gamme d’aspirateurs sans fil CordZero™ A9.

Conçus pour répondre aux exigences actuelles en matière de propreté et d’hygiène, ces aspirateurs intègrent des technologies innovantes pour un nettoyage en profondeur et une filtration efficace de la poussière.

Trois modèles sont disponibles, chacun offrant des caractéristiques spécifiques pour un confort d’utilisation optimal.

LG CordZero™ A9 : une nouvelle ère pour le ménage en Algérie !

La gamme d’aspirateurs sans fil LG CordZero™ A9 fait son entrée sur le marché algérien, apportant une réponse innovante aux besoins actuels en matière de propreté et d’hygiène.

Ces aspirateurs allient puissance d’aspiration, filtration avancée et confort d’utilisation, illustrant ainsi l’expertise technologique de LG dans le domaine du nettoyage domestique.

Trois modèles sont disponibles en Algérie : le LG CordZero™ A9K-SOLO, le LG CordZero™ A9K-PROPLUS et le LG CordZero™ A9T-ULTRA. Chacun répond à des usages spécifiques, offrant une expérience de nettoyage optimale. Ils sont désormais accessibles sur le site officiel de LG.

Les atouts techniques des aspirateurs LG CordZero™ A9

Les aspirateurs LG CordZero™ A9 se distinguent par leur technologie exclusive AEROScience™. Cette dernière génère des flux d’air cycloniques performants pour un nettoyage en profondeur et une filtration efficace de la poussière.

Le Smart Inverter Motor™, moteur sans balais, produit également ces puissants flux d’air tout en limitant l’usure mécanique. LG offre une garantie de 10 ans sur ce moteur, témoignant de sa fiabilité et durabilité.

Le système de filtration en cinq étapes capture jusqu’à 99,999 % des particules fines, contribuant à un environnement intérieur plus sain.

Chaque modèle possède des caractéristiques spécifiques, comme la compression de la poussière dans le bac, les deux batteries interchangeables, ou encore la compatibilité avec l’application LG ThinQ™.

Un nettoyage précis et facile avec LG CordZero™ A9, est-ce possible ?

Les aspirateurs LG CordZero™ A9 sont fournis avec une variété d’accessoires pour un nettoyage précis des sols, tapis et zones difficiles d’accès. Les filtres et cyclones amovibles et lavables facilitent l’entretien et assurent des performances constantes dans le temps.

LG Media Entertainment Solution Company (MS) est reconnu pour son innovation dans les domaines des téléviseurs, de l’audio, des écrans et des plateformes Smart TV.

Cette expertise se reflète également dans la conception des aspirateurs LG CordZero™ A9, offrant une expérience de nettoyage optimale.