LG et R-ENVIROSOL s’allient pour transformer le recyclage électronique en Algérie

LG Electronics Algérie s’engage pour un avenir durable en organisant une collecte de déchets électroniques à Alger, en partenariat avec Environmental Solutions / R-ENVIROSOL.

Cette initiative, marquant l’Earth Day 2026, a permis de récupérer 460 kg de produits électroniques, soulignant l’importance du recyclage et de la gestion responsable des déchets.

Un partenariat pour un avenir durable

LG Electronics Algérie et R-ENVIROSOL ont uni leurs forces pour améliorer la gestion des déchets électroniques en Algérie.



LG, en tant que leader technologique, s’engage à promouvoir le développement durable en collectant les déchets électroniques de ses centres de service après-vente.

R-ENVIROSOL, spécialiste de la gestion des déchets, assure le tri et le traitement de ces matériaux selon des normes environnementales strictes.

Cette collaboration vise à encourager le recyclage et à sensibiliser à l’importance de la gestion responsable des déchets électroniques, renforçant ainsi l’engagement de LG envers l’économie circulaire.

Collecte des déchets électroniques à Alger

L’opération de collecte des déchets électroniques organisée par LG Electronics Algérie à l’occasion de l’Earth Day 2026 s’est déroulée dans les centres de service après-vente agréés à Alger.

Au total, 460 kg de produits et pièces électroniques LG ont été récupérés. Cette initiative s’inscrit dans une démarche globale visant à promouvoir le recyclage et la gestion responsable des déchets électroniques.

En collaborant avec R-ENVIROSOL, LG Electronics Algérie renforce son engagement envers le développement durable. Cette action contribue à sensibiliser le public à l’importance de l’économie circulaire et à réduire l’impact environnemental des déchets électroniques.

Processus de traitement des déchets électroniques

Après la collecte, les déchets électroniques sont soumis à un processus rigoureux. Les équipements sont d’abord triés pour séparer les matériaux valorisables tels que les métaux, les plastiques et les composants électroniques.

Ce tri permet de maximiser la récupération des ressources et de réduire le volume de déchets non recyclables.

Les matières recyclables sont ensuite dirigées vers des filières spécialisées pour être valorisées. Quant aux fractions non recyclables, elles sont traitées conformément aux normes environnementales en vigueur, minimisant ainsi leur impact sur l’environnement.

Cette approche intégrée témoigne de l’engagement de LG Electronics Algérie envers le développement durable.