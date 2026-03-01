L’homme qui semait la terreur parmi les femmes de Sidi Bouzid enfin appréhendé

Un individu ciblant spécifiquement les femmes pour ses vols a été arrêté à Sidi Bouzid, mettant fin à une série d’actes de délinquance qui inquiétaient la population locale.

L’intervention rapide des forces de la Garde nationale et la vigilance citoyenne ont joué un rôle clé dans cette arrestation.

L’arrestation du voleur qui terrorisait les femmes de Sidi Bouzid

Les forces de la Garde nationale à Sidi Bouzid ont réussi à mettre la main sur un individu, accusé de multiples vols visant spécifiquement les femmes.

Cette arrestation met un terme à une vague d’incidents délinquants qui semaient l’inquiétude parmi les habitants locaux.

Selon le dossier judiciaire, le suspect avait pris pour cible une étudiante dans la Cité Takassim, s’emparant de son sac avant de prendre la fuite en moto.

Grâce à l’intervention rapide des patrouilles de la Garde nationale, le malfaiteur a été arrêté et le sac rendu à sa propriétaire.

Comment le suspect a-t-il été appréhendé ?

Cette méthode d’évasion rapide n’a toutefois pas suffi à le mettre hors de portée des forces de l’ordre.

En effet, grâce à la réactivité des patrouilles de la Garde nationale, le voleur a été rapidement intercepté.

Le sac volé a ainsi pu être récupéré et restitué à sa propriétaire, mettant fin à cette série d’actes délinquants qui perturbait la tranquillité des habitants locaux.

Les suites judiciaires de l’affaire : un message fort aux délinquants !

Lors de son interrogatoire, le suspect a admis cibler spécifiquement les femmes pour ses méfaits. Suite à cette confession, le ministère public du tribunal de première instance de Sidi Bouzid a ordonné sa mise en détention préventive. Une procédure judiciaire est également en cours pour son jugement.

Les autorités locales ont insisté sur l’importance de la vigilance citoyenne. Elles rappellent que tout incident ou comportement suspect doit être signalé sans délai aux forces de l’ordre, afin d’assurer la sécurité de tous.