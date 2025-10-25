L'hôpital régional de Tabarka s'équipe d'un scanner flambant neuf, un pas de plus vers une meilleure prise en charge médicale.

Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a inauguré un scanner médical à l’hôpital régional de Tabarka.

1,2 million Montant de l’investissement C’est la valeur du nouveau scanner médical inauguré à l’hôpital régional de Tabarka.

Cet équipement, d’une valeur de 1,2 million de dinars, s’inscrit dans une stratégie nationale visant à moderniser et digitaliser le système de santé pour garantir un accès équitable aux soins.

Un scanner de pointe pour l’hôpital régional de Tabarka

Le 23 octobre 2025, un événement marquant a eu lieu à l’hôpital régional de Tabarka : l’inauguration d’un nouveau scanner médical.

Mustapha Ferjani, le ministre de la Santé, et le gouverneur de la région étaient présents pour célébrer cette avancée technologique.

Ce nouvel équipement, d’une valeur de 1,2 million de dinars, représente une amélioration significative des services de santé locaux.

Avant, les patients devaient parfois parcourir des centaines de kilomètres pour un simple scanner. Aujourd’hui, tout se fait sur place, plus vite et dans de meilleures conditions. Yousra, 36 ans, infirmière à l’hôpital de Tabarka

Intégré au réseau numérique de l’hôpital, ce scanner permet désormais des diagnostics à distance, disponibles 24/7.

Vers une meilleure accessibilité des soins pour tous

Cette réalisation s’aligne parfaitement avec la stratégie nationale de modernisation et de digitalisation du système de santé.

C’est un grand pas pour notre région. On se sent enfin pris en compte dans le système de santé national. Hichem, 48 ans, habitant de Tabarka

L’objectif principal est d’assurer un accès équitable aux soins, en rapprochant les services médicaux des citoyens.

En particulier, cette initiative bénéficiera grandement aux régions de l’intérieur, où l’accès aux services de santé peut être limité. C’est un pas significatif vers une meilleure accessibilité des soins pour tous, indépendamment de leur localisation géographique.