L'hôpital régional de Tabarka s'équipe d'un scanner flambant neuf, un pas de plus vers une meilleure prise en charge médicale.

Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a inauguré un scanner médical à l’hôpital régional de Tabarka.
Cet équipement, d’une valeur de 1,2 million de dinars, s’inscrit dans une stratégie nationale visant à moderniser et digitaliser le système de santé pour garantir un accès équitable aux soins.
Un scanner de pointe pour l’hôpital régional de Tabarka
Le 23 octobre 2025, un événement marquant a eu lieu à l’hôpital régional de Tabarka : l’inauguration d’un nouveau scanner médical.
Mustapha Ferjani, le ministre de la Santé, et le gouverneur de la région étaient présents pour célébrer cette avancée technologique.
Ce nouvel équipement, d’une valeur de 1,2 million de dinars, représente une amélioration significative des services de santé locaux.
Intégré au réseau numérique de l’hôpital, ce scanner permet désormais des diagnostics à distance, disponibles 24/7.
Vers une meilleure accessibilité des soins pour tous
Cette réalisation s’aligne parfaitement avec la stratégie nationale de modernisation et de digitalisation du système de santé.
L’objectif principal est d’assurer un accès équitable aux soins, en rapprochant les services médicaux des citoyens.
En particulier, cette initiative bénéficiera grandement aux régions de l’intérieur, où l’accès aux services de santé peut être limité. C’est un pas significatif vers une meilleure accessibilité des soins pour tous, indépendamment de leur localisation géographique.