L’huile d’olive au Maroc se fait plus accessible, une bonne nouvelle pour les passionnés de cuisine méditerranéenne

L’huile d’olive, produit phare de la gastronomie marocaine, connaît une baisse significative de ses prix cette année.

Cette tendance, due à une production locale abondante et à l’élargissement des sources d’approvisionnement, pourrait se poursuivre dans les mois à venir, selon les professionnels du secteur.

Une baisse des prix inédite pour l’huile d’olive

Cette année, une diminution notable des tarifs de l’huile d’olive a été observée, avec un prix descendant jusqu’à 60 dirhams le litre dans certaines régions du Maroc.

Cette tendance est principalement due à une amélioration significative de la campagne oléicole par rapport à l’année précédente.

🇲🇦🫒 À Moulay Yaâcoub, après plusieurs années de sécheresse, une récolte exceptionnelle fait baisser les prix de l’huile d’olive de moitié. pic.twitter.com/Fbd0PHP9Z0 — Le360 (@Le360fr) November 10, 2025



Les experts prévoient que cette dynamique favorable devrait entraîner une réduction des coûts sur le marché national. La production locale abondante et l’augmentation des sources d’approvisionnement international sont les principales raisons de cette baisse des prix.

Qu’est-ce qui explique cette chute des prix ?

La première raison de cette baisse est une production locale en hausse. En effet, la campagne oléicole a été particulièrement fructueuse cette année, ce qui a permis d’augmenter l’offre sur le marché national.

De plus, l’élargissement des sources d’approvisionnement à l’international a également joué un rôle déterminant.

Cette diversification a permis de stabiliser les prix et même de les faire reculer. Les professionnels anticipent ainsi une poursuite de cette tendance baissière dans les mois à venir.

Des prévisions optimistes pour les mois à venir !

Les professionnels de l’industrie oléicole sont confiants quant à l’avenir. Selon eux, la campagne oléicole à venir devrait être encore meilleure que celle de l’année précédente.

On a remarqué que les prix commencent enfin à redescendre. Pour des produits comme l’huile d’olive, qui sont essentiels dans notre cuisine, cette baisse est un vrai soulagement pour le budget.

Malik, 42 ans, père de famille

Ils anticipent une baisse supplémentaire du prix du litre d’huile d’olive, qui pourrait atteindre 50 dirhams dans les prochains mois. Une nouvelle qui ravira sans doute les consommateurs marocains.