Liamine Zeroual, ancien président algérien, s’éteint laissant un héritage politique complexe

L’Algérie est en deuil suite au décès de son ancien président, Liamine Zeroual. Figure emblématique de la lutte pour l’indépendance et acteur clé de la stabilité du pays dans les années 90, il s’est éteint à Alger à l’âge de 84 ans après une longue maladie. Un deuil national de trois jours a été déclaré par la Présidence de la République.

liamine zeroual : un parcours marqué par l’engagement et le dévouement

Né le 3 juillet 1941 à Batna, Liamine Zeroual s’est engagé très tôt dans la lutte pour l’indépendance de l’Algérie.

C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de l’ancien président de la République, le moudjahid Liamine Zéroual, survenu ce soir à l’hôpital militaire Mohamed Seghir Nekkache à Alger, des suites d’une longue maladie. pic.twitter.com/YPqYaaISo3 — ALGERIAN PATRIOTS (@dzpatriotsFR) March 28, 2026



Il rejoint les rangs de l’Armée de libération nationale, faisant preuve d’un dévouement sans faille pour la cause algérienne.

Après l’indépendance en 1962, il poursuit son engagement au sein de l’Armée nationale populaire. Occupant plusieurs postes de responsabilité durant les années 1980, sa carrière militaire témoigne de son dévouement continu pour son pays.

Comment Zeroual a-t-il géré la crise sécuritaire des années 90 ?

Retiré de la vie militaire au début des années 1990, Liamine Zeroual est rappelé pour faire face à une crise sécuritaire en Algérie. En 1993, il est nommé ministre de la Défense avant d’accéder au poste de chef de l’État en janvier 1994.

Durant son mandat, Zeroual prend des initiatives pour rétablir la stabilité et encourager le dialogue dans un contexte national difficile.

Il décide même d’organiser une élection présidentielle anticipée en 1998, avant la fin de son mandat, marquant ainsi son retrait de la vie publique.

Le départ anticipé de Zeroual : un acte politique fort !

Zeroual a surpris en 1998 en annonçant son départ anticipé du pouvoir, une décision forte et inattendue. Il a organisé une élection présidentielle avant la fin de son mandat, assurant ainsi une transition pacifique du pouvoir.

Après son départ de la présidence, Zeroual s’est retiré de la vie publique, marquant une rupture avec sa carrière militaire et politique. Son décès en 2020 a suscité des réactions officielles, dont la déclaration d’un deuil national de trois jours en Algérie.