Libération inattendue de deux cadres de l’UTICA à Jendouba, un tournant dans l’affaire de sûreté de l’État ?

La chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Jendouba a ordonné la libération de Fayçal Dabboussi et Islam Sehili, deux membres de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), détenus depuis le 8 février 2025 pour des accusations liées à la sûreté de l’État. Le jugement final est attendu pour le 25 février.

Libération inattendue de deux dirigeants de l’UTICA : les détails

Fayçal Dabboussi et Islam Sehili, membres influents de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), ont été libérés par la chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Jendouba. Cette décision, surprenante, intervient alors qu’ils étaient en détention depuis le 8 février 2025.

Accusés dans une affaire touchant à la sécurité de l’État, leur libération a été ordonnée malgré le report du jugement au 25 février. Leurs avocats, Me Anis Ben Youssef et Me Lotfi Ayadi, ont confirmé cette information.

Quelles accusations pesaient sur ces deux hommes ?

Dabboussi et Sehili étaient initialement accusés de tentative de porter atteinte à la sûreté intérieure de l’État, de vouloir changer la forme de l’État et d’inciter les citoyens à s’affronter par les armes. Ils étaient également poursuivis pour avoir formé une entente visant à attenter aux personnes et aux biens.

Le juge d’instruction avait ordonné l’abandon des charges et leur libération, mais le parquet avait fait appel. C’est ce qui a conduit à leur comparution devant la chambre correctionnelle.

Un tournant judiciaire inattendu !

Le 26 janvier, la Cour de cassation a cassé une précédente décision et renvoyé l’affaire devant la chambre correctionnelle. Cette dernière a pris une décision surprenante mercredi en ordonnant leur libération.

Toutefois, le jugement final est reporté au 25 février, selon leurs avocats, Me Anis Ben Youssef et Me Lotfi Ayadi. Les deux membres de l’UTICA restent donc en attente du verdict final prévu la semaine prochaine.