Libye : la Ministre des Affaires Sociales s’inspire de l’expérience tunisienne, une stratégie prometteuse

La Ministre des Affaires Sociales de la Libye se tourne vers le modèle tunisien pour inspirer sa stratégie sociale. Cette décision, qui marque un tournant dans la politique libyenne, pourrait bien être porteuse d’espoir pour l’avenir du pays. En effet, l’expérience tunisienne a déjà prouvé son efficacité et pourrait offrir à la Libye les clés d’une transformation sociale réussie.

Cet article vous propose de découvrir comment cette inspiration tunisienne est en train de redessiner le paysage social libyen et pourquoi elle représente une stratégie prometteuse pour le futur.

Appel à une coopération sociale renforcée entre la Tunisie et la Libye

Wafa Aboubakr Al-Kilani, ministre des affaires sociales du Gouvernement libyen de l’Union nationale, a plaidé pour un renforcement de la collaboration tuniso-libyenne dans le secteur social. Cette demande intervient lors d’une visite au Village d’enfants SOS de Gammarth en compagnie de la ministre tunisienne de la famille, Asma Jebri. L’accent a été mis sur l’importance de soutenir les enfants vulnérables.

La ministre libyenne a exprimé son admiration pour l’efficacité des services offerts par le village et a souligné l’intérêt de son pays à s’inspirer de l’expérience tunisienne en matière de politiques et programmes sociaux.

La Tunisie, un modèle d’intervention sociale pour l’enfance vulnérable

La Libye souhaite bénéficier de l’expertise tunisienne en matière de soutien aux enfants sans appui familial. En effet, la Tunisie a su mettre en place des politiques et programmes sociaux efficaces pour cette population vulnérable. La ministre libyenne des affaires sociales, Wafa Aboubakr Al-Kilani, a salué la qualité des services offerts par le Village d’enfants SOS de Gammarth lors de sa visite officielle.

Elle a souligné l’importance de structures similaires pour la protection des enfants démunis. Cette coopération pourrait permettre à la Libye de développer des mécanismes d’intervention sociale adaptés à ses propres défis.

Participation à l’Assemblée générale de l’Organisation arabe pour la famille et le développement social

En marge de sa visite au Village d’enfants SOS de Gammarth, Wafa Aboubakr Al-Kilani a également participé à une session extraordinaire de l’Assemblée générale de l’Organisation arabe pour la famille et le développement social. Cette réunion, qui s’est tenue à Tunis, a permis d’échanger sur les enjeux sociaux actuels dans le monde arabe.

En tant que présidente de cette organisation, la ministre libyenne a pu partager son expérience et ses observations suite à sa visite du village d’enfants. Elle a ainsi souligné l’importance de structures similaires pour la protection des enfants vulnérables et sans soutien familial.