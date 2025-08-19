Libye-Tunisie : Alliance cruciale pour la stabilité et le progrès, un avenir prometteur en 2025

L’avenir de la Libye et de la Tunisie est au cœur des préoccupations régionales et internationales. L’alliance entre ces deux nations, cruciale pour la stabilité et le progrès, suscite un intérêt grandissant.

En cette année 2025, les perspectives d’un avenir prometteur se dessinent, nourries par des initiatives conjointes et des efforts soutenus. Cet article explore les enjeux et les potentialités de cette alliance stratégique, mettant en lumière les défis à relever et les opportunités à saisir pour ces deux pays du Maghreb.

Plongez dans une analyse approfondie de ce partenariat dynamique qui pourrait bien redessiner la carte géopolitique de l’Afrique du Nord.

Rencontre historique entre les présidents tunisien et libyen : un pas vers le renforcement des relations bilatérales

Le Président tunisien, Kaïs Saïed, a chaleureusement accueilli son homologue libyen, Mohamed Younes Menfi, président du Conseil présidentiel libyen, à l’aéroport international de Tunis-Carthage le 18 août dernier. Cette rencontre, marquée par le salut aux drapeaux et la revue de la garde d’honneur, symbolise une étape importante dans le renforcement des liens entre les deux nations.

Les discussions qui ont suivi ont mis en lumière l’importance de cette visite de travail pour les relations bilatérales, soulignant l’excellence des relations historiques entre les peuples tunisien et libyen et la volonté commune de les développer davantage.

Interdépendance des intérêts et renforcement de la coopération entre la Tunisie et la Libye

Les deux chefs d’État ont exprimé leur détermination à intensifier les relations bilatérales dans tous les domaines, soulignant l’interdépendance des intérêts des deux peuples. Kaïs Saïed a insisté sur le fait que la sécurité et la stabilité de la Tunisie sont intrinsèquement liées à celles de la Libye, et vice versa.

Les présidents ont également discuté des moyens de surmonter les obstacles existants et de répondre aux aspirations des deux nations à une coopération et une intégration accrues. Cette volonté commune de renforcer les liens entre les deux pays témoigne de l’importance stratégique de cette relation pour la stabilité régionale.

La Tunisie réaffirme son soutien aux choix libres du peuple libyen et au droit du peuple palestinien à l’autodétermination

Dans le cadre de cette rencontre, Kaïs Saïed a réitéré la position inébranlable de la Tunisie en faveur des choix libres du peuple libyen, soulignant que la situation en Libye est une question purement interne. Il a insisté sur le fait que toute solution doit être libyo-libyenne, sans aucune ingérence extérieure.

Par ailleurs, les deux présidents ont discuté de la situation en Palestine occupée et des crimes commis par les forces d’occupation sionistes. Le président tunisien a renouvelé la position ferme de son pays en faveur du droit du peuple palestinien à établir un État indépendant, soulignant l’importance de la résistance face aux tentatives visant à briser sa volonté.