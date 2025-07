L’icône de la musique kabyle, Lounis Aït Menguellet, prépare une tournée sensationnelle en 2025 à travers l’Algérie, la France et le Canada

Lounis Aït Menguellet, figure emblématique de la musique kabyle, s’apprête à enchanter ses fans avec une tournée exceptionnelle. Cet événement très attendu traversera l’Algérie, la France et le Canada, promettant des moments inoubliables aux mélomanes. L’artiste, connu pour sa poésie lyrique et son engagement, promet un spectacle riche en émotions et en surprises. Restez connectés pour découvrir les dates et les lieux de cette tournée qui s’annonce déjà comme l’un des temps forts de l’année musicale 2025.

Préparez-vous à vibrer au rythme des mélodies envoûtantes de ce grand maître de la chanson kabyle.

Lounis Aït Menguellet : un pilier de la musique algérienne d’expression kabyle

Figure emblématique de la chanson algérienne d’expression kabyle, Lounis Aït Menguellet est une voix qui résonne bien au-delà des frontières de l’Algérie. Son parcours artistique, marqué par un profond attachement à la langue et à l’identité kabyles, a fait de lui un symbole de la culture algérienne.

En 2025, il reviendra sur scène pour une tournée exceptionnelle, promettant des moments riches en émotions et en symboles. De l’Algérie à la France, en passant par le Canada, cette tournée sera l’occasion pour Lounis Aït Menguellet de renouer avec son public et de célébrer la richesse de la culture kabyle.

Un voyage musical de l’Algérie à la France et au Canada

La tournée exceptionnelle de Lounis Aït Menguellet débutera en août 2025, dans sa région natale, la Kabylie. Quatre concerts sont prévus : le 3 août à Tigzirt, le 7 août à Ath Ouacif, le 15 août à Amizour et le 22 août à Azeffoun. Ces événements, organisés par Sirroco Record, promettent une ambiance authentique et conviviale.

Après l’Algérie, la tournée se poursuivra en France avec trois dates : le 21 septembre à Nice, le 11 octobre à Saint-Étienne et le 30 novembre à Paris. Enfin, une escale unique est prévue à Montréal, au Canada, le 26 septembre. Cette tournée s’annonce comme un moment fort pour la diaspora algérienne et les amateurs de musique du monde.

La musique de Lounis Aït Menguellet : un appel à la réflexion

Malgré ses 75 ans, Lounis Aït Menguellet n’a jamais cessé d’écrire et de performer. Son œuvre, loin d’être une simple séduction musicale, est un véritable appel à la réflexion. Il continue d’interroger, de raconter et parfois de bousculer, sans jamais trahir l’authenticité de son engagement artistique.

Sa longévité dans le monde de la musique témoigne de sa passion indéfectible et de sa volonté de continuer à partager son art. Sa parole, toujours aussi pertinente, ne vieillit pas et reste précieuse pour son public. Pour plus d’informations sur sa tournée et les réservations, consultez les réseaux sociaux officiels de Lounis Aït Menguellet.