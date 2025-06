Ligue 1 : Boulbina frappe encore avec un doublé, atteint les 20 buts !

La Ligue 1 est en ébullition ! Le prodige du football, Boulbina, a encore frappé fort lors du dernier match, marquant un doublé impressionnant et atteignant ainsi la barre des 20 buts cette saison. Un exploit qui fait vibrer les passionnés du ballon rond et qui confirme son statut de véritable phénomène dans le monde du football français. Découvrez dans cet article l’analyse détaillée de sa performance exceptionnelle et visionnez la vidéo choc de ses deux buts qui ont fait basculer le match.

Adil Boulbina, l’étoile montante du football algérien

Adil Boulbina, jeune prodige de 22 ans, s’impose comme le meilleur buteur du championnat d’Algérie. Évoluant au poste d’ailier gauche, il a une fois de plus prouvé son talent lors de la 28e journée de championnat contre le NC Magra, en marquant un doublé décisif. Récemment couronné meilleur joueur du mois de mai, le numéro 7 du Paradou AC suscite un vif intérêt à l’aube du mercato estival.

Avec un total impressionnant de 20 buts en 26 matchs, il égale les performances d’Amir Sayoud en 2021 et de Zakaria Naidji en 2019. Il lui reste deux matchs pour atteindre le record de Tarek Hadj Adlane, qui avait inscrit 23 buts en 1995.

Le doublé de Boulbina offre la victoire au Paradou AC

Dans un stade Nelson Mandela presque désert, le match contre le NC Magra a été marqué par l’exploit d’Adil Boulbina. L’ailier gauche du Paradou AC a inscrit deux buts décisifs en fin de rencontre, offrant ainsi la victoire à son équipe. À la 83e minute, il a ouvert le score d’une tête imparable sur un centre précis de Tahar. Cinq minutes plus tard, il a doublé la mise avec une frappe enroulée du pied gauche qui a trompé le gardien adverse.

Ces deux réalisations portent son total à 20 buts en 26 matchs cette saison, confirmant son statut de meilleur buteur du championnat. Malgré la situation délicate du NC Magra, en lutte pour le maintien, c’est bien Boulbina qui a été l’homme du match.

Boulbina à la conquête du record de Tarek Hadj Adlane

Adil Boulbina, avec ses 20 buts en 26 matchs, se rapproche dangereusement du record détenu par Tarek Hadj Adlane depuis 1995. En égalant les performances d’Amir Sayoud et Zakaria Naidji, le jeune ailier gauche du Paradou AC a déjà marqué l’histoire du football algérien. Cependant, il ne compte pas s’arrêter là. Il lui reste deux matchs pour inscrire trois buts supplémentaires et ainsi détrôner Hadj Adlane.

Si Boulbina parvient à réaliser cet exploit, il entrera définitivement dans la légende du championnat d’Algérie. Le mercato estival approche et tous les yeux sont rivés sur ce prodige de 22 ans qui pourrait bien faire tomber un record vieux de plus de 25 ans.