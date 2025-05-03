Ligue 1 : Découvrez le calendrier détaillé des matchs restants pour cette saison palpitante

La saison de la Ligue 1 bat son plein et chaque match est une nouvelle occasion pour les équipes de montrer leur talent et leur détermination. Alors que nous approchons de la fin de cette saison 2025, l’excitation atteint son paroxysme. Pour vous aider à ne rien manquer de ces moments forts, nous avons préparé un calendrier détaillé des matchs restants. Que vous soyez un supporter inconditionnel ou un simple amateur de football, ce guide vous permettra de suivre au plus près l’évolution de vos équipes favorites.

Préparez-vous à vivre des instants palpitants avec la Ligue 1 !

La LFP dévoile le programme de fin de saison pour la Ligue 1 algérienne

La Ligue de Football Professionnel (LFP) algérienne a révélé le calendrier complet pour la conclusion de la saison, suite à l’élimination de toutes les équipes algériennes des compétitions internationales. Cette situation a permis d’accélérer le rattrapage des matchs en retard avant la 28e journée, dans un souci d’équité et de clarté du championnat.

Toutefois, divers reports, notamment dus au rassemblement de la sélection A’, ont repoussé la fin du championnat jusqu’au 21 juin 2025, soit une prolongation de près de trois semaines par rapport aux prévisions initiales. Le CS Constantine est actuellement l’équipe avec le plus grand nombre de matchs à rattraper, suivi de l’USM Alger et six autres équipes, dont le leader, le MC Alger.

La gestion des matchs en retard et la prolongation de la saison

La LFP a décidé de rattraper tous les matchs en retard avant le début de la 28e journée pour maintenir l’équité et la lisibilité du championnat. Cependant, plusieurs facteurs ont conduit à des reports, notamment les regroupements de la sélection A’. Ces circonstances ont entraîné une prolongation de la saison jusqu’au 21 juin 2025, soit trois semaines de plus que prévu initialement.

Le CS Constantine est l’équipe qui a le plus de matchs à rattraper, suivi de près par l’USM Alger et six autres équipes, dont le leader actuel, le MC Alger.

Zoom sur la situation du CS Constantine et de l’USM Alger

Le CS Constantine se trouve dans une position délicate avec quatre matchs en retard à disputer, le plus grand nombre parmi toutes les équipes. L’USM Alger n’est pas loin derrière avec deux matchs à rattraper. Ces rencontres reportées pourraient avoir un impact significatif sur le classement final.

En outre, six autres équipes ont également un match en retard à jouer, y compris le MC Alger, actuellement en tête du championnat. La gestion de ces matchs en retard sera cruciale pour le déroulement de la fin de saison et pourrait bouleverser l’équilibre du classement.