Ligue 1 en ébullition, les matchs du jour promettent des rebondissements avec CRB, MCA, JSK et l'USMA.

La Ligue 1 Mobilis de football s’apprête à vivre une première journée palpitante ce lundi, avec deux rencontres majeures : MC Alger-CR Belouizdad et JS Kabylie-USM Alger.

Entre le MCA, leader invaincu, le CRB en quête de redressement, et un duel indécis entre la JSK et l’USMA, l’enjeu est de taille pour ces équipes.

MCA-CRB : un duel au sommet pour consolider la première place ?

Le match tant attendu entre le MC Alger (MCA) et le CR Belouizdad (CRB) promet d’être une rencontre palpitante.

MATCH DAY IN ALGERIA 🇩🇿🔥 Tonight, it’s a massive one! MC Alger 🆚 CR Belouizdad

🕗 Kick-off: 20:00 (Local Time) Two top sides.

Two ambitions.

One big battle. Rulani Mokwena 🆚 Sead Ramović – tactical minds going head-to-head in a clash that promises intensity, quality and… pic.twitter.com/br5k8Tdxkp — Micky Jnr (@MickyJnr__) December 8, 2025

Le MCA, actuellement en tête du championnat avec 22 points, n’a pas encore connu la défaite cette saison. L’équipe vise à maintenir son élan et à creuser l’écart en tête.

De son côté, le CRB, qui occupe la 10e place avec 14 points, cherche à retrouver sa forme après une période difficile. Le match sera arbitré par Fateh Harkat, ajoutant une autre dimension à ce duel au sommet.

JSK-USMA : qui prendra l’avantage dans ce duel à égalité de points ?

Le match entre la JS Kabylie (JSK) et l’USM Alger (USMA) s’annonce tout aussi intense. Les deux équipes, actuellement à la 7e place avec 15 points chacune, cherchent à se rapprocher du trio de tête.

🔜 NEXT MATCH 🔰 JSK 🆚 USMA 🔴 🏟️ Stade Hocine Aït Ahmed

⌚️ 17h45 🇩🇿🇫🇷 pic.twitter.com/ygBUFLUxSC — JSK Time 🔰 (@JSK_Time) December 7, 2025



La JSK, galvanisée par sa récente victoire en Coupe d’Algérie, espère continuer sur sa lancée.

De son côté, l’USMA vise à créer la surprise à l’extérieur pour renouer avec le succès en championnat. Le match sera arbitré par Tahar Boudjemaâ, ajoutant une tension supplémentaire à cette rencontre cruciale.

Ligue 1 Mobilis : Des rebondissements attendus lors de cette journée cruciale !

Parallèlement, la JS Kabylie et l’USM Alger, à égalité de points, se disputeront une place plus proche du podium. Ces matchs sont d’une importance capitale pour le classement final. L’excitation est à son comble alors que ces rencontres promettent des rebondissements inattendus.