Ligue 1 (J2) : Le coup d’envoi réel du championnat ? Les enjeux de cette nouvelle saison

La Ligue 1 est de retour pour une nouvelle saison pleine de promesses et d’enjeux. Après une première journée qui a permis aux équipes de se mettre en jambe, la deuxième journée pourrait bien marquer le véritable coup d’envoi du championnat. Quels sont les défis à relever pour les clubs cette année ? Qui sont les favoris et les outsiders ? Quelles sont les attentes des supporters ? Autant de questions que nous aborderons dans cet article.

Alors, préparez-vous à plonger au cœur de l’action de la Ligue 1 pour cette saison 2025-2026.

Programme détaillé de la 2e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis

La deuxième journée du championnat de Ligue 1 Mobilis se tiendra sur trois jours, du vendredi au dimanche. Cette journée sera marquée par le « big derby » algérois entre l’USM Alger et le MC Alger. Par ailleurs, le MB Rouissat, récemment promu, cherchera à maintenir son élan en accueillant le MC El-Bayadh.

Le match phare de cette journée opposera deux équipes ambitieuses, l’USMA et le MCA, qui n’ont pas joué lors de la première journée suite au report de leurs matchs respectifs. Ils s’affronteront au stade Mustapha-Tchaker de Blida. Sous la direction d’Abdelhak Benchikha, l’USMA espère faire une entrée fracassante face à son rival de toujours.

Le « big derby » algérois et les nouveaux promus à l’honneur

Le « big derby » algérois entre l’USM Alger et le MC Alger est sans conteste le match phare de cette 2e journée. Ces deux équipes, qui n’ont pas pu jouer lors de la première journée, se retrouveront au stade Mustapha-Tchaker de Blida. L’USMA, dirigée par Abdelhak Benchikha, compte bien marquer les esprits face à son adversaire historique.

De son côté, le MCA, double champion d’Algérie en titre, a pour ambition de confirmer ses prétentions sous la houlette du coach sud-africain Rhulani Mokwena. Par ailleurs, les nouveaux promus, le MB Rouissat et l’ES Ben Aknoun, disputeront leur premier match à domicile, respectivement contre le MC El-Bayadh et la JS Kabylie. D’autres rencontres sont également à suivre de près lors de cette journée.

Enjeux et attentes de cette 2e journée

La deuxième journée du championnat est cruciale pour le classement général. L’USMA et le MCA, qui n’ont pas encore joué, ont l’opportunité de prendre une longueur d’avance sur leurs concurrents. Le MB Rouissat et l’ES Ben Aknoun, les nouveaux venus, cherchent à confirmer leur bonne forme en accueillant respectivement le MC El-Bayadh et la JS Kabylie.

Le CR Belouizdad, troisième la saison dernière, espère bien démarrer sa saison face au Paradou AC. L’ASO Chlef et l’USM Khenchela s’affronteront dans un match indécis, tandis que l’ES Sétif et la JS Saoura chercheront à se racheter après un début de saison mitigé. Enfin, l’Olympique Akbou et le MC Oran visent à confirmer leur bonne entame de saison.