Ligue 1 (J23) : Confrontation épique à l’horizon entre le MCA et le CRB, qui dominera le terrain ?

La 23ème journée de la Ligue 1 promet une rencontre électrisante entre deux géants du football algérien, le Mouloudia Club d’Alger (MCA) et le Chabab Riadhi de Belouizdad (CRB). Cette confrontation, très attendue par les fans des deux camps, pourrait bien déterminer qui dominera le terrain.

Alors que le MCA et le CRB se préparent à en découdre, l’excitation monte d’un cran. Qui sortira vainqueur de ce duel épique ? Restez connectés pour découvrir toutes les péripéties de cette rencontre incontournable de la saison 2025.

23e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis : un week-end décisif

La 23e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, prévue les 18 et 19 avril 2025, s’annonce riche en émotions. Les rencontres opposeront des équipes aux objectifs variés, certaines visant le sommet du classement, d’autres luttant pour leur survie dans la compétition. Le coup d’envoi sera donné vendredi avec trois matchs clés.

Le NC Magra, actuellement avant-dernier, accueillera la JS Saoura, tandis que l’USM Khenchela recevra le Paradou AC. En soirée, l’ES Sétif affrontera le MC Oran. Chaque point gagné lors de ces rencontres pourrait être déterminant pour la suite du championnat.

Les rencontres phares du vendredi et du samedi

Le week-end de football commence vendredi avec trois matchs cruciaux. Le NC Magra, en difficulté au classement, reçoit la JS Saoura dans une lutte acharnée pour le maintien. L’USM Khenchela, également en danger, accueille le Paradou AC, bien positionné pour jouer les premiers rôles.

En soirée, l’ES Sétif, en quête d’une place sur le podium, affronte le MC Oran qui cherche à se distancer de la zone rouge. Samedi, plusieurs affiches très attendues sont au programme, dont le choc entre l’USM Alger et la JS Kabylie, un duel pour la deuxième place. Chaque rencontre est porteuse d’enjeux majeurs, rendant ce week-end décisif pour le déroulement du championnat.

Le samedi, une journée de confrontations décisives

La journée du samedi promet des affrontements palpitants. Le leader du championnat, le MC Alger, se déplace à Biskra pour y défier l’USB, actuellement en dernière position. Le CR Belouizdad, deuxième au classement, accueille l’ES Mostaganem dans un match crucial pour la course au titre et la lutte pour le maintien.

L’USM Alger et la JS Kabylie se disputeront la deuxième place lors d’un duel très attendu. Par ailleurs, le MC El Bayadh cherchera à consolider sa position face à l’ASO Chlef. Enfin, le match entre l’Olympique Akbou et le CS Constantine a été reporté, offrant au CSC une opportunité de préparation optimale pour sa demi-finale de la Coupe de la Confédération.