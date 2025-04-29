Ligue 1 (J24) : Berkane propulse la JSK à deux points du MCA, un match à couper le souffle !

La 24ème journée de la Ligue 1 a été marquée par une rencontre électrisante entre la JSK et le MCA. Grâce à un exploit de Berkane, la JSK se rapproche dangereusement du MCA, n’étant plus qu’à deux points de ce dernier. Un match intense qui a tenu en haleine tous les amateurs de football. Revivez les moments forts de cette confrontation palpitante à travers notre vidéo récapitulative.

Restez connectés pour découvrir l’analyse détaillée de cette partie qui pourrait bien changer la donne dans la course au titre de champion de la Ligue 1.

24e journée de Ligue 1 : JS Kabylie triomphe face au CR Belouizdad, MC Alger se contente d’un match nul

La 24e journée de la Ligue 1 a été marquée par une victoire impressionnante de la JS Kabylie sur le CR Belouizdad et un match nul décevant pour le MC Alger à domicile. La JSK a pris l’avantage grâce à un but d’Igntjev, assisté par Berkane (21e), avant que le CRB ne réponde rapidement avec un but de Meziane (25e). Le match a basculé à la 32e minute suite à l’expulsion de Mahious du CRB.

Malgré une égalisation du CRB en seconde mi-temps, la JSK a finalement scellé sa victoire 3-2 grâce à un dernier but de Berkane à la 84e minute. Ce résultat place la JSK à seulement deux points du leader, le MC Alger.

Les temps forts du match JSK-CRB : une victoire décisive pour la JS Kabylie

Le match a connu plusieurs rebondissements. Après l’ouverture du score par Igntjev (21e) et l’égalisation rapide de Meziane pour le CRB (25e), l’expulsion de Mahious à la 32e minute a changé la donne. Berkane a su profiter de cette situation en marquant un but juste avant la mi-temps, donnant ainsi l’avantage à la JSK.

Cependant, Belkhir a réussi à égaliser en seconde mi-temps suite à une erreur de Hadid. Malgré ce contretemps, la JSK a su garder son avance et remporter la victoire grâce à un autre but de Berkane à la 84e minute. Ce match intense a permis à la JSK de se rapprocher du leader du classement, le MC Alger.

Impact de la victoire de la JSK sur le classement de la Ligue 1

La victoire de la JS Kabylie face au CR Belouizdad a eu un impact significatif sur le classement de la Ligue 1. En effet, grâce à un but décisif de Berkane à la 84e minute, la JSK a réussi à s’imposer 3-2, malgré une égalisation du CRB en seconde mi-temps. Cette victoire cruciale a permis à la JSK de grimper dans le classement, se rapprochant dangereusement du leader, le MC Alger.

Avec désormais 43 points, la JSK n’est plus qu’à deux points du MC Alger. Ce match a donc non seulement renforcé la position de la JSK dans la course au titre, mais a également mis la pression sur le MC Alger pour les prochaines rencontres.