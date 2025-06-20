Ligue 1 (J29) : Triomphe inattendu de l’USMA avant le grand tournoi – Découvrez les moments forts

L’USMA a créé la surprise lors de la 29ème journée de Ligue 1, en réalisant un triomphe inattendu. Alors que le grand tournoi approche à grands pas, cette victoire pourrait bien changer la donne. Dans cet article, nous vous proposons de revivre les moments forts de ce match décisif à travers une sélection de vidéos. Plongez au cœur de l’action et découvrez comment l’USMA a su renverser la situation pour s’imposer avec brio.

Un avant-goût palpitant de ce qui vous attend lors du grand tournoi ! Restez connectés pour plus d’analyses et de commentaires sur cette saison de Ligue 1 exceptionnelle.

Triomphe de l’USM Alger et de l’USM Khenchela lors de la 29e journée

L’USM Alger a retrouvé le chemin de la victoire en s’imposant in extremis face à l’ES Sétif (1-0), tandis que l’USM Khenchela a continué son ascension en battant l’US Biskra (2-1), lanterne rouge du championnat, lors de la 29e journée de Ligue 1 Mobilis. Au stade olympique du 5-Juillet d’Alger, l’USMA a mis fin à une série de quatre matchs sans succès, malgré l’expulsion de Nabil Lamara en début de seconde période.

Le but salvateur est venu de Ghacha à la 85e minute. Cette victoire propulse l’USMA à la 5e place avec 40 points, tandis que l’ES Sétif reste 7e. De son côté, l’USM Khenchela, grâce à des buts de Boumechra et Djaouchi, rejoint le MC Oran à la 9e place avec 37 points.

Crise à l’ES Sétif et l’US Biskra : une situation préoccupante

L’ES Sétif traverse une période sombre avec une cinquième défaite consécutive, un record dans son histoire en Ligue 1. Cette mauvaise passe la maintient à la 7e place, aux côtés du CS Constantine avec 38 points. De son côté, l’US Biskra, déjà reléguée avant cette journée, a subi un cinquième échec de suite, cette fois-ci face à l’USM Khenchela (2-1).

Ces performances décevantes pourraient avoir des répercussions sur leur futur dans le championnat. Les raisons de ces contre-performances sont multiples, allant de problèmes internes à des difficultés tactiques. Il est crucial pour ces deux clubs de trouver rapidement des solutions pour redresser la barre et éviter une spirale négative.

MC Alger en quête de titre et lutte acharnée pour le maintien

Le MC Alger, leader du championnat avec 56 points, se déplace à Chlef dans l’espoir de décrocher un 9e titre de champion. Une victoire suffirait pour couronner les hommes de l’entraîneur tunisien Khaled Ben Yahia. Parallèlement, la JS Kabylie (52 pts) et le CR Belouizdad (51 pts) se livrent une bataille à distance pour la deuxième place, synonyme de qualification pour la Ligue des champions.

La JSK aura fort à faire face à l’ES Mostaganem (30 pts), qui doit impérativement gagner pour assurer son maintien en Ligue 1. De son côté, le CR Belouizdad est favori à domicile contre le MCO, déjà hors de danger.