Ligue 1 : La LFP dévoile enfin le calendrier complet de la saison 25/26, découvrez les dates clés !

Après une attente insoutenable, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a enfin levé le voile sur le calendrier complet de la saison 25/26 de la Ligue 1. Un moment crucial pour les clubs, les joueurs et bien sûr, les fans impatients de connaître les dates clés de cette nouvelle saison. Quels seront les matchs à ne pas manquer ? Quand auront lieu les confrontations les plus attendues ?

Cet article vous dévoile tout ce que vous devez savoir sur le programme de cette saison qui s’annonce d’ores et déjà palpitante. Restez connectés pour découvrir les grandes lignes de ce calendrier tant attendu !

La LFP dévoile le calendrier de la Ligue 1 Mobilis

La Ligue de football professionnel (LFP) a révélé les dates des trente journées du championnat de Ligue 1 Mobilis. Le coup d’envoi sera lancé le jeudi 21 août, et la compétition s’étendra jusqu’à la dernière journée prévue pour le samedi 16 mai 2026.

Les matchs se tiendront chaque semaine du jeudi au samedi. La première moitié du championnat se conclura le 29 novembre avec la 15e journée, tandis que la deuxième phase débutera le 8 janvier pour se terminer le 16 mai 2026.

Déroulement des journées du championnat de Ligue 1 Mobilis

Calendrier détaillé de la manche retour du championnat

La deuxième moitié du championnat de Ligue 1 Mobilis, qui s’étend du 8 janvier au 16 mai 2026, comprend quinze journées passionnantes. Les matchs se tiendront chaque semaine du jeudi au samedi, offrant aux fans de football une dose régulière d’action sur le terrain.

La 16e journée marquera le début de cette phase le jeudi 8 janvier, et la compétition culminera avec la 30e et dernière journée le samedi 16 mai. Ce calendrier précis permet aux supporters de planifier à l’avance leurs week-ends de football, assurant ainsi une participation maximale et un soutien inébranlable pour leurs équipes préférées tout au long de la saison.