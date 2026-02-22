Ligue 1 : Le CSC frôle la première place, le MCA résiste de justesse en vidéo

La 20e journée du championnat de la Ligue 1 Mobilis a réservé son lot de surprises. Le leader, le MC Alger, a chuté face au MC Oran, tandis que le CS Constantine s’est rapproché à un point du sommet.

Pendant ce temps, l’ASO Chlef peine à sortir de la zone rouge et le CR Belouizdad a été surpris par le MC El-Bayadh. D’autres rencontres sont encore à venir pour clôturer cette journée mouvementée.

MC Alger trébuche, MC Oran respire enfin !

La 20e journée de la Ligue 1 Mobilis a réservé son lot de surprises. Le leader du championnat, le MC Alger, a subi une défaite inattendue face au MC Oran, sur un score final de 2-1.

Cette victoire marque un tournant pour le MC Oran qui met fin à une série de huit matchs sans succès.

Le MC Oran climatise le mouloudia d’Alger à la 90+3 ! CSC du nullard Abdellaoui ! 😏 Mokwena dégage ! 🤢 🤢 🤢 🤢 🤢 #Algérie #LIGUE1MOBILIS 🇩🇿 pic.twitter.com/kSVDVrpFFe — FARID BOUSSALEM (@faridmca1921) February 20, 2026



C’est la deuxième défaite de la saison pour le MC Alger qui, malgré cette chute, conserve sa position de leader.

Les Oranais ont su tirer profit de cette rencontre, offrant à leur équipe une victoire précieuse et bien méritée.

CS Constantine, un challenger qui s’affirme ?

Le CS Constantine, dauphin du MC Alger, a su tirer profit de la défaite de ce dernier en s’imposant face à l’ASO Chlef sur un score de 2-0.

Cette victoire leur permet de se rapprocher à seulement un point du leader, malgré les quatre matchs en retard de ce dernier.

Vendredi renversant 🔥📊

Défaite du MCA, nul frustrant du CRB… tandis que ES Sétif et CS Constantine assurent l’essentiel pic.twitter.com/1EFXBQ0CAk — La Gazette du Fennec (@LGDFennec) February 21, 2026



Il s’agit là du quatrième succès consécutif pour le CS Constantine, renforçant ainsi leurs ambitions pour le podium.

Leur montée en puissance est indéniable et leur positionnement en tant que sérieux prétendant au titre ne fait que se confirmer.

Des surprises et des déceptions lors de cette 20e journée !

L’ASO Chlef, malgré une victoire récente à El-Bayadh, n’a pas réussi à s’éloigner de la zone de relégation.

Le CR Belouizdad a été surpris par un match nul contre le MC El-Bayadh, lanterne rouge du championnat.

De son côté, l’ES Sétif a battu le MB Rouissat (2-1), grâce à un coaching efficace de son nouvel entraîneur, Lotfi Amrouche.

Le MB Rouissat a concédé une sixième défaite à l’extérieur, montrant une certaine fébrilité hors de ses bases. La 20e journée se clôturera avec quatre autres matchs à venir.