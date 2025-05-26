Ligue 1 : Le CSC manque une victoire cruciale contre le MCO, les moments forts

La Ligue 1 a été le théâtre d’un match palpitant entre le CSC et le MCO, qui s’est soldé par un manque de victoire cruciale pour le CSC. Cette rencontre a été marquée par des moments forts que nous vous proposons de revivre en vidéo. Plongez au cœur de l’action et découvrez les temps forts de ce duel intense. Que vous soyez un supporter inconditionnel ou un simple amateur de football, cet article vous offre une analyse détaillée de la performance des deux équipes.

Restez avec nous pour découvrir les rebondissements de cette rencontre mémorable de la saison 2025 de la Ligue 1.

Le CSC ouvre le score dans un match intense contre le MCO

L’atmosphère était électrique dès le coup d’envoi du match entre le CS Constantine et le MCO. Le CSC a rapidement montré sa détermination avec plusieurs occasions manquées, tandis que le MCO, grâce à une performance impressionnante de Bouhalfaya, était sur le point de prendre l’avantage.

Cependant, c’est Benchaâ qui a finalement brisé la glace pour le CSC, décochant une frappe instantanée sur une passe en retrait de Baouche. Malgré cette ouverture du score, le CSC n’a pas réussi à maintenir son avance, permettant au MCO de revenir au score et de conclure le match sur un nul 2-2.

Le CSC double la mise avant une réaction du MCO

Après avoir ouvert le score, le CSC a continué sur sa lancée. Benchaâ, dans un élan de bravoure, a réussi à dérober le ballon à la défense du MCO et a servi Dib qui a doublé l’avantage pour le CSC (19e). Cependant, le MCO n’a pas tardé à réagir.

Sur un corner bien exécuté par Baakoh, Job a d’abord tenté une tête qui a été repoussée, mais Kerroum a suivi et a marqué, trompant ainsi la défense du CSC (59e). Malgré cette réduction du score, le CSC n’a pas réussi à reprendre le contrôle du match, permettant au MCO de revenir à égalité.

Le MCO égalise malgré la résistance du CSC

Malgré une défense acharnée du CSC, le MCO a réussi à égaliser. Bouhalfaya, gardien du MCO, a réalisé un arrêt spectaculaire sur une frappe de Dahar, mais n’a pas pu empêcher Baakoh de marquer un second but avec une frappe lointaine et excentrée (63e). Les verts du CSC ont redoublé d’efforts pour reprendre l’avantage, mais leurs tentatives sont restées vaines.

Malgré leur pression constante, ils n’ont pas réussi à trouver le chemin des filets, concédant ainsi un match nul 2-2. Ce résultat témoigne de l’intensité de la rencontre et de la détermination des deux équipes à ne rien lâcher jusqu’au coup de sifflet final.