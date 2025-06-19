Ligue 1 : Le MCA en quête du titre, le CRB sur ses talons, suspense insoutenable !

La Ligue 1 algérienne est en ébullition ! Le Mouloudia Club d’Alger (MCA) est en pleine course pour le titre, avec le Chabab Riadhi de Belouizdad (CRB) qui lui souffle dans le cou. Cette saison 2025 promet un suspense insoutenable jusqu’à la dernière minute. Qui des deux clubs historiques de la capitale algérienne s’imposera et remportera le championnat ? Les prochaines rencontres seront décisives et chaque point compte.

Restez connectés pour suivre l’évolution de ce duel palpitant au sommet du football algérien.

29e journée de Ligue 1 : MCA et CRB se partagent la tête du classement

La 29e journée de Ligue 1 a vu le Mouloudia d’Alger (MCA) et le CR Belouizdad (CRB) se hisser en tête du classement. Le MCA, malgré une performance solide, n’a pu faire mieux qu’un match nul sans but à Chlef. De son côté, le CRB a su tirer son épingle du jeu en s’imposant 2-0 face au MC Oran. Les buts ont été inscrits par Mahious sur penalty lors des arrêts de jeu de la première mi-temps (45e+2′), suite à une main dans la surface, puis par Hamroune, qui a doublé la mise de la tête à la 58e minute, sur une passe de Meziane après un centre de Mayo.

Cette victoire permet au CRB de devancer le MCA grâce à une meilleure différence de buts (+8 contre +7). Toutefois, le MCA garde son destin entre ses mains pour la dernière journée.

Classement et différence de buts après la 29e journée

Après la 29e journée, le Mouloudia d’Alger (MCA) et le CR Belouizdad (CRB) sont en tête du classement avec le même nombre de points. Cependant, le CRB a une légère avance grâce à sa différence de buts globale supérieure (+8 contre +7 pour le MCA). La JS Kabylie, quant à elle, chute à la troisième place suite à son match nul sans but à Mostaganem.

Si le CRB remporte son prochain match à Akbou et que le MCA s’incline face à Magra, le Chabab pourrait être sacré champion. Néanmoins, le MCA a encore la possibilité de contrôler son destin lors de la dernière journée.

Scénarios possibles pour la dernière journée de Ligue 1

La dernière journée de Ligue 1 promet d’être palpitante. Si le CR Belouizdad (CRB) l’emporte à Akbou et que le Mouloudia d’Alger (MCA) s’incline face à Magra, le titre irait au CRB. Cependant, le MCA a encore toutes les cartes en main pour inverser la tendance. En effet, une victoire du MCA couplée à un faux pas du CRB pourrait permettre au Mouloudia de remporter le championnat.

La différence de buts pourrait également jouer un rôle crucial dans ce duel au sommet. Le suspense reste donc entier et la tension est à son comble avant cette ultime journée qui s’annonce décisive.