Ligue 1 : l’USMA et l’ESM se quittent sur un match nul, la frustration est palpable

Lors de la 12e journée de Ligue 1 Mobilis, l’ES Mostaganem et l’USM Alger se sont affrontés dans un match riche en rebondissements et en intensité.

Malgré une ouverture du score rapide de l’USMA et une réaction de Mostaganem, le match s’est soldé par un nul (2-2) insatisfaisant pour les deux équipes.

Un début de match intense entre l’ES Mostaganem et l’USM Alger

Lors de la 12e journée de Ligue 1 Mobilis, un duel électrisant a opposé l’ES Mostaganem à l’USM Alger.

Le match, marqué par une intensité élevée dès les premières minutes, a vu Ahmed Khaldi de l’USM Alger ouvrir le score à la 7e minute, surprenant ainsi la défense adverse.

Cependant, l’ES Mostaganem n’a pas tardé à réagir. Haroun a réussi à égaliser à la 26e minute, ajoutant ainsi un rebondissement supplémentaire à ce début de match déjà riche en émotions.

Ce premier acte promettait déjà une rencontre pleine de suspense et d’incertitudes.

Un retournement de situation après la pause

La seconde mi-temps a commencé avec un coup de théâtre. El-Moueden, profitant d’une confusion dans la défense algéroise, a réussi à marquer pour Mostaganem à la 48e minute.

Ce but inattendu a redonné du dynamisme aux locaux, déterminés à obtenir une victoire tant attendue.

Cependant, l’USMA n’a pas dit son dernier mot. À la 74e minute, Ghacha a transformé un penalty indiscutable, rétablissant ainsi l’équilibre.

Cette égalisation a ajouté une nouvelle dose de suspense à ce match déjà riche en rebondissements.

Un résultat décevant pour les deux équipes

Ce match nul laisse un goût amer aux deux équipes. Pour Mostaganem, qui reste englué dans la zone rouge avec seulement 9 points, ce résultat est loin d’être satisfaisant.

9 Points au classement Avec seulement neuf unités après douze journées, Mostaganem reste coincé dans la zone de relégation et peine à enclencher une véritable dynamique.

Malgré une performance honorable, l’équipe n’a pas réussi à sortir de cette position délicate.

De son côté, l’USMA, malgré une série positive, peine à trouver une constance nécessaire pour viser plus haut.

L’équipe a du potentiel, ça saute aux yeux… mais sans continuité, on n’ira pas loin. À chaque fois qu’on pense que la machine est lancée, un match comme celui-ci nous ramène à la réalité. C’est frustrant, on a l’impression de tourner en rond.

Sofiane, 34 ans, supporter de l’USMA

Ce manque de régularité pourrait coûter cher à l’équipe dans sa quête du titre. Ce match nul est donc une source de frustration pour les deux équipes et leurs supporters.