Ligue 1 se réchauffe avec deux duels palpitants à ne pas manquer aujourd’hui

Mercredi à Alger, deux matchs en retard de la 16e journée de Ligue 1 Mobilis opposeront le CR Belouizdad au MC Alger et l’USM Alger à la JS Kabylie.

Le MCA, leader du classement, vise un dixième titre tandis que le CRB, qualifié pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération, a trois objectifs en vue. De leur côté, l’USMA et la JSK cherchent à grimper dans le classement.

CRB contre MCA : un duel au sommet pour la 16e journée de Ligue 1

Le CR Belouizdad (CRB) et le MC Alger (MCA) s’apprêtent à se rencontrer pour leur match en retard de la 16e journée de Ligue 1.

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Le CRB croise le MCA, l’USMA retrouve la JSK pic.twitter.com/cii6Qqx8Wz — La Gazette du Fennec (@LGDFennec) March 25, 2026



Le MCA, actuellement en tête du classement, vise son dixième titre sous la direction de l’entraîneur tunisien Khaled Benyahia. Avec une avance confortable sur ses poursuivants, le club compte bien jouer son va-tout pour décrocher ce trophée tant convoité.

De son côté, le CRB ne manque pas d’ambition. Fraîchement qualifié pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération, le club vise trois objectifs : cette même Coupe, la Coupe d’Algérie et une place sur le podium du championnat national. Un triple défi qui promet une rencontre intense entre ces deux clubs algérois.

USMA et JSK : Qui dominera le terrain aujourd’hui ?

L’USM Alger (USMA) et la JS Kabylie (JSK), huitième et neuvième du classement de Ligue 1, se préparent à un match décisif.

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Les deux équipes ont des matchs en retard et nourrissent l’ambition de monter sur le podium. L’USMA, sous la direction de l’entraîneur sénégalais Lamine N’Diaye, a récemment franchi avec succès l’obstacle congolais de l’AS Maniama en Coupe de la Confédération.

De son côté, la JSK traverse une période difficile après le limogeage de l’entraîneur allemand Josef Zinnbauer. Malgré cette situation, le club espère toujours décrocher une place sur le podium et ainsi se qualifier pour une compétition continentale ou régionale la saison prochaine.

Retour sur les précédentes victoires des clubs algérois

Les deux clubs algérois ont déjà démontré leur valeur lors de précédents matchs. Le MCA avait brillamment remporté le match aller, marquant un point important dans cette compétition.

Cette victoire a renforcé la position du club en tête du classement et a mis en lumière son potentiel pour les matchs à venir.

De l’autre côté, le CRB s’est distingué en quarts de finale de la Coupe, où il a su s’imposer avec brio.

Cette performance passée est un indicateur fort de ce que le club peut accomplir dans les prochains matchs. Les fans attendent donc avec impatience les prochaines rencontres.