Ligue 2 : El Harrach face à un défi redoutable à Ouargla, une rencontre à ne pas manquer !

La Ligue 2 de football algérien est sur le point de vivre un moment décisif. L’équipe d’El Harrach se prépare à affronter un défi colossal à Ouargla. Cette rencontre, qui promet d’être riche en rebondissements et en émotions, est l’un des événements sportifs les plus attendus de l’année. Les passionnés du ballon rond sont impatients de voir comment El Harrach va relever ce défi.

Restez connectés pour ne rien manquer de cette confrontation palpitante qui pourrait bien bouleverser le classement de la Ligue 2. Préparez-vous à vivre une expérience footballistique inédite !

L’ES Ben Aknoun renforce sa position de leader

En dépit d’un match nul contre l’US Béchar Djedid, l’ES Ben Aknoun a réussi à creuser l’écart en tête du classement du groupe Ouest. Cette avance s’est accentuée suite à la défaite du RC Kouba, son concurrent direct. Avec seulement trois journées restantes avant la fin de la saison, l’Etoile de Ben Aknoun, forte de ses 58 points, n’a besoin que d’une victoire modeste lors du prochain match contre le RC Arbaâ pour confirmer son retour en Ligue 1 professionnelle.

Le RC Kouba, quant à lui, semble avoir perdu toute chance d’accéder à la première division après une nouvelle défaite.

RC Arbaâ et SKAF Khemis Miliana s’imposent dans la course au maintien

Le RC Arbaâ, actuellement 11e avec 34 points, a décroché une victoire cruciale pour son maintien en Ligue 2. De même, le SKAF Khemis Miliana, classé 13e avec 32 points, a remporté une large victoire (3-0) contre le MCB Oued Sly, qui se trouve à la 15e place avec seulement 24 points. Ces victoires sont d’une importance capitale pour ces deux équipes, car elles leur permettent de prendre une certaine distance avec la zone de relégation.

Cependant, la lutte pour le maintien est loin d’être terminée, et chaque point gagné lors des prochaines journées sera déterminant.

USM El Harrach et MB Rouissat : un duel à distance pour le maintien

La 27e journée de la Ligue 2 se poursuit avec les rencontres du groupe Est. Les co-leaders, l’USM El-Harrach et le MB Rouissat, tous deux avec 58 points, seront mis à l’épreuve en jouant loin de leurs bases. L’USMH se rendra à Ouargla pour affronter l’IRB Ouargla, actuellement premier relégable avec 28 points.

Ce dernier doit impérativement gagner pour espérer rester en Ligue 2. De son côté, le MB Rouissat se déplacera à Jijel pour défier la JSD. Dans cette course effrénée pour le maintien, chaque faux pas peut être fatal. La concurrence s’annonce donc féroce lors des prochaines journées.