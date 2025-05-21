Ligue 3 : Le WAT triomphe sur l’USMBA et s’empare de la première place !

L’effervescence est à son comble dans le monde du football, et plus particulièrement au sein de la Ligue 3. Le WAT, club emblématique, a réussi un exploit remarquable en s’imposant face à l’USMBA, une victoire qui lui permet de se hisser à la première place du classement. Un match intense, riche en rebondissements, dont nous vous proposons de revivre les moments forts grâce à une vidéo choc.

Plongez au cœur de l’action et découvrez comment le WAT a su faire la différence pour s’emparer de la tête du championnat. Restez avec nous pour une analyse détaillée de cette rencontre décisive.

Le WA Tlemcen et l’USM Bel Abbes se disputent une place en Ligue 2

La lutte pour la montée en Ligue 2 s’intensifie entre le WA Tlemcen et l’USM Bel Abbes, deux clubs historiques du football algérien. Ces derniers ont connu une chute similaire dans les divisions, passant de la première à la troisième division en seulement deux ans, entre 2021 et 2022. La cause principale de cette dégringolade est le manque de moyens financiers.

Avant leur rencontre cruciale lors de l’avant-dernière journée du groupe Ouest de Ligue Inter-Régions, l’USMBA avait une avance de deux points sur le WAT. Ce dernier devait impérativement remporter ce match à domicile pour espérer accéder à la Ligue 2.

Le WAT s’impose et prend la tête du classement

Le match décisif a débuté avec un penalty en faveur du WAT, malheureusement arrêté par le gardien adverse. Cependant, un défenseur de l’USMBA a trompé son propre gardien, offrant ainsi l’avantage au WAT. En seconde mi-temps, l’USMBA a réussi à égaliser grâce à une contre-attaque efficace.

Mais c’était sans compter sur un retourné acrobatique spectaculaire d’un joueur du WAT qui a assuré la victoire finale 2-1 pour Tlemcen. Grâce à ce succès, le WAT dépasse l’USMBA d’un point au classement, avant la dernière journée de compétition. Le WAT affrontera la JS Bendaoud tandis que l’USMBA recevra l’ES Tighennif.

Scénarios possibles pour la dernière journée de la saison

La dernière journée de la Ligue Inter-Régions s’annonce palpitante avec des enjeux majeurs pour le WAT et l’USMBA. Le WAT, actuellement en tête du classement avec un point d’avance, se déplacera pour affronter la JS Bendaoud.

De son côté, l’USMBA, second au classement, recevra l’ES Tighennif. Une victoire du WAT leur garantirait une montée en Ligue 2, indépendamment du résultat de l’USMBA. Cependant, si le WAT perd ou fait match nul et que l’USMBA gagne, ce dernier retrouvera la Ligue 2. Les deux clubs historiques ont donc leur destin entre leurs mains lors de cette ultime journée qui promet d’être riche en émotions.