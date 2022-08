Ligue des Champions africaine et Coupe de la CAF : Résultat du tirage au sort – Qui vont affronter les clubs algériens ?

Le résultat du calendrier des clubs algériens engagés dans les deux compétitions africaines interclubs est désormais connu. Il s’agit évidemment de la Ligue des Champions et de la Coupe de confédération de la CAF Total Energies.

L’Algérie sera représentée par quatre clubs, dont deux dans la Ligue des Champions et deux autres dans la Coupe de la CAF. Pour une brève mise au point, la Coupe de la CAF est disputée par les clubs qui n’ont pas pu entrer dans le top retenu pour la Ligue des Champions.

Preliminary rounds: decided! ✅ The 2022/23 #TotalEnergiesCAFCC first rounds are set! 🤩 pic.twitter.com/2FvbgHKJD3 — TotalEnergies CAFCL – TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) August 9, 2022

Le tirage au sort a eu lieu ce mardi 09 août au lieu de lundi, comme cela était initialement prévu. Les deux clubs algériens qualifiés pour la LDC ne sont autres que la Jeunesse Sportive de Kabylie ou JSK et le Chabab Riadhi Belouizdad FC. Tandis que l’Union Sportive de la Médina d’Alger ou USMA et la Jeunesse Sportive de Saoura disputeront les matchs de la coupe de confédération de la CAF.

Les adversaires des clubs algériens

Les matchs de la première phase sont prévus entre septembre et novembre. En ligue des champions, la JSK affrontera le club sénégalais de Casamance SC durant le premier tour, pendant que le champion d’Algérie, le CRB FC, affrontera les sierra-léonais de Bo Rangers FC. Les matchs aller pour les deux clubs algériens seront à l’extérieur, chez leurs adversaires respectifs, et les matchs retour à Alger.

Pour l’USMA et la JSS, leurs adversaires respectifs seront les vainqueurs des doubles confrontations entre Milo Fc Vs ASCK Fc et LISCR Fc vs SC Gagnoa. Les deux clubs algériens n’auront donc pas à passer le 1er tour des éliminatoires de la Coupe de la CAF.

La première journée des éliminatoires aura lieu entre le 9 et 11 septembre, pour les matchs aller et le 16 au 18 septembre pour les matchs retour.