L’immobilisation inattendue d’un navire pour l’Algérie suscite des interrogations en France

Le 13 décembre 2025, le ferry Fantastic de la compagnie GNV a été retenu près de 24 heures dans le port de Sète, perturbant les plans de nombreux passagers à destination de l’Algérie.

Une décision judiciaire inattendue et non communiquée a causé cette rétention, plongeant passagers et acteurs du secteur maritime dans une confusion totale.

L’immobilisation surprenante du ferry Fantastic : un coup de théâtre à Sète

Le 13 décembre 2025, le port de Sète a été le théâtre d’un événement inattendu. Le ferry Fantastic, appartenant à la compagnie maritime GNV, a été immobilisé pendant près de 24 heures suite à une décision judiciaire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maghreb Émergent (@maghreb_emergent)



Cette rétention, qui a bouleversé les plans de nombreux voyageurs en partance pour l’Algérie, est intervenue sans préavis et sans explications détaillées fournies aux autorités portuaires ou à la compagnie GNV.

La liaison entre Sète et Bejaïa, en Algérie, assurée par le Fantastic, a été suspendue suite à une réquisition judiciaire reçue la veille de son départ.

L’absence de transparence autour de cette décision a engendré des complications dans la gestion de l’escale, notamment en ce qui concerne l’information des passagers.

Quel impact pour les passagers en route vers l’Algérie ?

Cette immobilisation inopinée a semé le chaos parmi les passagers à destination de l’Algérie. Leur voyage a été perturbé, leurs plans bouleversés et ils ont été laissés dans une incertitude totale.

Sans informations précises sur la durée de l’attente ou les mesures d’accompagnement mises en place, beaucoup se sont retrouvés désemparés.

L’interdiction stricte de communication imposée par l’ordre judiciaire a exacerbé cette confusion. Les responsables du port, de la compagnie GNV et des autorités maritimes n’ont pu répondre aux demandes de clarification des passagers ou des médias, rendant la gestion de la situation encore plus complexe.

Un manque de transparence qui suscite des interrogations

Le silence imposé par l’ordre judiciaire a alimenté une atmosphère d’incertitude et de confusion. Les acteurs clés du port, de la compagnie GNV et des autorités maritimes ont été contraints au mutisme, laissant les passagers et les médias dans le flou.

De plus, l’absence d’informations sur les motifs de cette réquisition judiciaire a semé le doute parmi les passagers et les professionnels du secteur maritime.

Cette situation opaque a soulevé de nombreuses questions, restées sans réponse, exacerbant ainsi la tension et l’incompréhension.