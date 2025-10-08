L’inauguration d’une usine de rond à béton à M’sila, un tournant majeur pour l’économie locale en 2025 ?

L’inauguration d’une usine de rond à béton à M’sila par le Premier ministre algérien, Sifi Ghrieb, marque-t-elle un tournant décisif pour l’économie locale en 2025 ? C’est la question que nous allons aborder dans cet article.

226 M DA Investissement total Un projet industriel majeur au service de la relance économique.

Un projet industriel ambitieux, récupéré par l’Etat et confié à l’Entreprise nationale des fonderies algériennes (Fondal), qui promet de dynamiser l’économie locale et de contribuer significativement au PIB national. Découvrez comment cette initiative pourrait redessiner le paysage économique de la région.

المسيلة – زيارة عمل وتفقد – الوزير الأول يدشن مصنع إنتاج حديد الخرسانة التابع للمؤسسة العمومية فوندال pic.twitter.com/ku4pywroDl — Télévision Algérienne-التلفزيون العمومي الجزائري (@entv_dz) October 7, 2025

Un investissement massif pour une usine d’acier à M’sila

Le Premier ministre algérien, Sifi Ghrieb, a inauguré une nouvelle usine de production d’acier à M’sila.

Cette usine appartient à l’Entreprise nationale des fonderies algériennes (Fondal), une entreprise publique. L’inauguration s’est déroulée dans le cadre d’une visite de travail et d’inspection effectuée par le Premier ministre.

Voir un tel projet renaître ici à M’sila, c’est une vraie fierté. Cela veut dire plus d’emplois, plus de perspectives et surtout une stabilité pour de nombreuses familles.

Karim, 34 ans, ingénieur métallurgiste

Le projet industriel, situé à Draâ El-Hadja, a été récupéré par l’Etat et confié à Fondal le 10 août 2024. L’investissement pour ce projet est estimé à près de 226 millions DA, faisant de cette usine un acteur majeur dans la production de fer et d’acier du pays.

Impacts économiques significatifs sur l’économie locale et nationale

450 Emplois créés Des centaines de familles bénéficieront directement de l’ouverture de cette usine.

L’usine de M’sila devrait avoir un impact économique majeur, tant au niveau local que national. En effet, elle prévoit la création d’environ 450 emplois directs, contribuant ainsi à l’amélioration du taux d’emploi dans la région.

De plus, avec une capacité de production annuelle estimée à 650.000 tonnes, cette usine devrait apporter une contribution significative à l’économie nationale. La valeur ajoutée au Produit intérieur brut (PIB) national de cette usine est estimée à 5,7 milliards DA, soulignant son rôle clé dans le développement économique du pays.

Relance des projets confisqués : un engagement gouvernemental

Le Premier ministre a réitéré l’engagement du gouvernement à relancer les projets confisqués dans le cadre de la lutte contre la corruption. Il a souligné que ces projets représentent « l’argent du peuple » et que leur reprise est essentielle pour le développement national.

Ghrieb a également déclaré que cette étape symbolise l’ouverture d’une nouvelle page dans le processus de développement national. Il s’agit notamment de la remise en marche des projets à l’arrêt et de leur réintégration dans l’économie, marquant ainsi une avancée significative dans la lutte contre la corruption.