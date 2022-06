L’incontournable Youtubeur Doc Seven nous fait découvrir des faits insolites sur la capitale Alger (Vidéo)

Plus besoin de se déplacer pour faire la découverte d’un pays grâce à l’évolution culminante de la digitalisation. C’est justement le cas d’une vidéo devenue très virale qu’a fait le célèbre Youtubeur Doc Seven sur la capitale Alger.

Qui est Doc Seven ?

Il s’agit d’un jeune homme Franco-belge qui est né à Saint Laurent du Maroni en Guyane le 31 mai 1991. De son vrai nom William Van de Walle, il est un vidéaste éducatif, réalisateur et scénariste qui a débuté avec sa première vidéo intitulée « Doc Seven » sur la plateforme Youtube le 21 janvier 2015. Depuis, ses réalisations basées sur le chiffre 7 sont devenues très connues et très appréciées de tous.

Une vidéo surprenante sur la capitale d’Alger

Le célèbre Youtubeur a récemment réalisé une vidéo qui illustre les lieux emblématiques les plus incroyables d’Alger. Il a réussi à faire connaître la capitale à travers des séquences de 7 minutes et ce, en mettant en avant ses monuments, sa géographie ainsi que son histoire. Il y évoque plus précisément la fameuse histoire du surnommé « Alger blanche » y compris les Phéniciens, les Berbères, les Roumains, les Arabo-berbères, les Espagnols, Ottomans ainsi que les colons français.

Il illustre dans sa vidéo des images liées à sa narration pour l’éclaircir davantage. A part les endroits époustouflants qu’ils citent, il parle également des artistes qui ont fait la renommée de la capitale d’Alger tels que l’incontournable peintre espagnol Pablo Picasso, aussi celui qui a fait une réalisation à couper le souffle sur une série de quinze peintures sous le nom de « Les femmes d’Alger », qui n’est autre que le grand peintre Eugène Delacroix.

Cette vidéo n’est qu’un exemple de ses succès sur Youtube car il a déjà mis en œuvre beaucoup de réalisations semblables à celle-ci. Son but est également d’instruire les intéressés sur un sujet évoqué tout en gardant sa signature et son style qui se définit par le seven ou le 7. Un chiffre fétiche probablement.

Nous vous invitons à découvrir cette vidéo pour vous mettre un peu plus dans l’ambiance. Nous vous mettons également le lien ci-dessous.