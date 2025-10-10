L’incroyable ascension de Walid Sadi dans le monde du football, une nomination à la FIFA qui surprend tout le monde

L’ascension fulgurante de Walid Sadi, président de la FAF, a pris une tournure internationale avec sa récente nomination à la FIFA. Cette reconnaissance mondiale, qui s’étend également à d’autres hauts responsables de la FAF, témoigne du dynamisme et de l’influence grandissante de l’instance algérienne sur la scène footballistique mondiale.

Découvrez comment cette nomination inattendue confirme le rôle prépondérant de Walid Sadi dans la modernisation du football national et son rayonnement à l’échelle globale.

Félicitations à Mr. Walid Sadi pour sa désignation en tant que vice-président de la commission de la sécurité et des stades de la FIFA. 👏 pic.twitter.com/mfn0OwnUDP — 🥀 (@chinwikhalwe) October 6, 2025

Un triplé algérien à la FIFA : une première historique !

La Fédération algérienne de football (FAF) a marqué l’histoire en annonçant la nomination de trois de ses dirigeants au sein des commissions permanentes de la FIFA. Walid Sadi, président de la FAF, a été nommé vice-président de la Commission des stades et de la sécurité, renforçant ainsi sa présence dans les hautes instances du football mondial.

« Voir trois dirigeants algériens à ce niveau est un véritable symbole de reconnaissance pour notre football. »

Amel, 29 ans, journaliste sportive

Nadir Bouzenad, secrétaire général de la FAF, rejoint la Commission du futsal, tandis que Salima Benaisti, directrice des finances, intègre la Commission de conseil commercial et marketing. Ces nominations inédites illustrent la confiance de la FIFA envers les responsables algériens et le dynamisme croissant de la FAF sur la scène internationale.

Walid Sadi, un président transformateur du football algérien

Depuis son élection à la tête de la FAF en septembre 2023, Walid Sadi a entrepris une série d’initiatives visant à moderniser la gouvernance du football national.

La FIFA a nommé Walid Sadi, vice-président du Comité des stades et de la sécurité. 👏 🇩🇿 pic.twitter.com/nLGV15iLmS — Icosium FC (@IcosiumFC) October 6, 2025

Son objectif principal est de renforcer la visibilité de l’Algérie sur la scène footballistique continentale et mondiale.

Sa nomination est une excellente nouvelle : elle montre que le football algérien a désormais voix au chapitre au niveau mondial.

Karim, 45 ans, entraîneur de club

Sa récente nomination comme vice-président de la Commission des stades et de la sécurité de la FIFA témoigne de cette ambition. Cette position clé lui permettra de superviser les infrastructures sportives et d’implémenter les normes de sécurité lors des compétitions internationales, contribuant ainsi à l’évolution positive du football algérien.

Une reconnaissance internationale pour la FAF

Ces nominations au sein de la FIFA sont une véritable consécration pour la Fédération algérienne de football. Elles témoignent de la place grandissante de l’instance algérienne sur la scène footballistique mondiale, et soulignent la confiance accordée par la FIFA aux responsables algériens.

Niveau national Niveau international Effet sur le football algérien Président dynamique et modernisateur Vice-président d’une commission FIFA Meilleure supervision des infrastructures Renforcement des commissions internes Participation active aux commissions FIFA Augmentation de la visibilité et influence Initiatives de gouvernance Intégration dans les décisions mondiales Crédibilité et reconnaissance accrue

Le dynamisme de la FAF sous la présidence de Walid Sadi est ainsi reconnu et confirmé. Ces nominations illustrent le poids croissant de l’Algérie dans les instances dirigeantes du football international, marquant une étape importante dans l’évolution du football algérien.