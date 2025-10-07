L’incroyable influence de la Bataille d’Alger sur Hollywood, même DiCaprio ne peut y résister

Le dernier film de Thomas Anderson, « One Battle After Another », sorti en septembre 2025, marque un tournant pour le réalisateur.

2025 Année de sortie Le film est sorti en septembre 2025, marquant une nouvelle étape dans la carrière du réalisateur.

Avec Leonardo DiCaprio dans le rôle principal, ce thriller percutant intègre la Bataille d’Alger comme élément scénaristique clé, établissant un lien entre les violences coloniales et les répressions contemporaines.

« One Battle After Another » : Un tournant audacieux pour Thomas Anderson

Sorti en septembre 2025, « One Battle After Another », le dernier film de Thomas Anderson, marque une évolution notable dans la carrière du réalisateur. Connu pour ses drames psychologiques et ses fresques chorales, Anderson surprend avec un thriller haletant, s’éloignant ainsi de son style habituel.

One Battle After Another” m’a bouleversée. On retrouve l’écriture ciselée de Thomas Anderson, mais avec une tension politique rarement vue chez lui. DiCaprio est impressionnant de justesse, à la fois fragile et déterminé.

Élodie, 42 ans, critique de cinéma

L’intrigue suit Bob, ancien révolutionnaire vivant en retrait avec sa fille Willa. Leur existence tranquille est bouleversée lorsque l’ennemi de toujours de Bob refait surface après seize ans d’absence, coïncidant avec la disparition mystérieuse de Willa. Ce retour inattendu plonge Bob dans une quête désespérée, l’obligeant à affronter les conséquences violentes de son passé.

« La Bataille d’Alger » : un élément scénaristique clé

Dans « One Battle After Another », Anderson intègre « La Bataille d’Alger » (1966) comme un élément narratif crucial. Le personnage de Bob, incarné par DiCaprio, visionne ce film historique avant une séquence d’assaut militaire américain. Ce choix cinématographique établit un parallèle entre les violences coloniales et les répressions contemporaines.

DiCaprio, dans le rôle de Bob, incarne un homme confronté aux contradictions d’une société qui prône la liberté tout en étant marquée par des tensions politiques. Cette mise en scène dense et symbolique souligne l’influence persistante de « La Bataille d’Alger » sur le cinéma politique international.

« La Bataille d’Alger » : un pilier du cinéma politique international

Sorti en 1966, « La Bataille d’Alger », réalisé par Gillo Pontecorvo, est une œuvre majeure du cinéma politique international. Le film retrace la lutte pour le contrôle de la Casbah d’Alger, mettant en lumière l’histoire d’Ali La Pointe et l’affrontement entre le FLN et les parachutistes français de la 10e DP. Son style quasi-documentaire, son réalisme et sa représentation de la guérilla urbaine lui confèrent une place unique dans l’histoire du cinéma.

3 Nominations aux Oscars Le film a été nommé trois fois aux Oscars et a remporté le Lion d'Or à Venise en 1966.

Le film a été nommé trois fois aux Oscars et a remporté le Lion d’Or à la Mostra de Venise en 1966. Il figure également parmi « Les 100 films italiens à sauver », soulignant ainsi son importance et son influence durables sur le cinéma mondial.