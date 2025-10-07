L’incroyable influence de la Bataille d’Alger sur Hollywood, même DiCaprio ne peut y résister

Le dernier film de Thomas Anderson, « One Battle After Another », sorti en septembre 2025, marque un tournant pour le réalisateur.
Avec Leonardo DiCaprio dans le rôle principal, ce thriller percutant intègre la Bataille d’Alger comme élément scénaristique clé, établissant un lien entre les violences coloniales et les répressions contemporaines.
« One Battle After Another » : Un tournant audacieux pour Thomas Anderson
Sorti en septembre 2025, « One Battle After Another », le dernier film de Thomas Anderson, marque une évolution notable dans la carrière du réalisateur. Connu pour ses drames psychologiques et ses fresques chorales, Anderson surprend avec un thriller haletant, s’éloignant ainsi de son style habituel.
Élodie, 42 ans, critique de cinéma
L’intrigue suit Bob, ancien révolutionnaire vivant en retrait avec sa fille Willa. Leur existence tranquille est bouleversée lorsque l’ennemi de toujours de Bob refait surface après seize ans d’absence, coïncidant avec la disparition mystérieuse de Willa. Ce retour inattendu plonge Bob dans une quête désespérée, l’obligeant à affronter les conséquences violentes de son passé.
« La Bataille d’Alger » : un élément scénaristique clé
Dans « One Battle After Another », Anderson intègre « La Bataille d’Alger » (1966) comme un élément narratif crucial. Le personnage de Bob, incarné par DiCaprio, visionne ce film historique avant une séquence d’assaut militaire américain. Ce choix cinématographique établit un parallèle entre les violences coloniales et les répressions contemporaines.
DiCaprio, dans le rôle de Bob, incarne un homme confronté aux contradictions d’une société qui prône la liberté tout en étant marquée par des tensions politiques. Cette mise en scène dense et symbolique souligne l’influence persistante de « La Bataille d’Alger » sur le cinéma politique international.
« La Bataille d’Alger » : un pilier du cinéma politique international
Sorti en 1966, « La Bataille d’Alger », réalisé par Gillo Pontecorvo, est une œuvre majeure du cinéma politique international. Le film retrace la lutte pour le contrôle de la Casbah d’Alger, mettant en lumière l’histoire d’Ali La Pointe et l’affrontement entre le FLN et les parachutistes français de la 10e DP. Son style quasi-documentaire, son réalisme et sa représentation de la guérilla urbaine lui confèrent une place unique dans l’histoire du cinéma.
Le film a été nommé trois fois aux Oscars et a remporté le Lion d’Or à la Mostra de Venise en 1966. Il figure également parmi « Les 100 films italiens à sauver », soulignant ainsi son importance et son influence durables sur le cinéma mondial.