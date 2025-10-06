L’incroyable projet Elmed en Tunisie, un défi énergétique qui suscite une vigilance syndicale sans précédent

Le projet Elmed, soutenu par la Banque mondiale et la Commission européenne, vise à relier les réseaux électriques tunisien et italien par un câble sous-marin à haute tension. Cette initiative, qui suscite des réactions contrastées, notamment du secteur syndical, illustre les enjeux liés à la transition énergétique tunisienne : concilier ouverture régionale et préservation de la souveraineté nationale.

Mais alors, quels sont les avantages stratégiques d’Elmed ? Comment ce projet pourrait-il transformer la Tunisie en un futur hub de transit électrique en Méditerranée ? Et pourquoi suscite-t-il une vigilance syndicale sans précédent ? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cet article. Ne manquez pas cette analyse approfondie !

Le groupe italien Prysmian a remporté le contrat estimé à 460 millions d'euros pour la construction du câble sous-marin reliant la Tunisie et l'Italie dans le cadre du projet Elmed. Cette interconnexion électrique reliera la station de Partanna en Sicile à celle de

Elmed, un projet d’interconnexion électrique ambitieux entre la Tunisie et l’Italie

Le projet Elmed est une initiative audacieuse visant à connecter les réseaux électriques de la Tunisie et de l’Italie par le biais d’un câble sous-marin à haute tension. Cette idée d’interconnexion a vu le jour dans les années 1990 et a été concrétisée par la création de la société Elmed en 2007-2008.

Le plan initial du projet envisageait la construction d’une centrale électrique en Tunisie, alimentée au gaz ou au charbon. Deux tiers de cette production étaient destinés à être exportés vers l’Italie via une ligne unidirectionnelle, renforçant ainsi les échanges d’électricité entre les deux rives de la Méditerranée.

Enjeux et craintes autour du projet Elmed

Le projet Elmed suscite des réactions variées, notamment dans le secteur syndical. Elyes Ben Ammar, membre de la Fédération générale de l’électricité et du gaz, a exprimé des réserves sur les implications économiques et stratégiques du projet. Il craint une dépendance accrue de la Tunisie vis-à-vis du marché européen avec cette nouvelle configuration.

Ben Ammar s’inquiète également de l’absence d’étude de rentabilité communiquée par la SETG, partenaire du projet. Cette situation soulève des questions sur la viabilité économique du projet et ses impacts potentiels sur l’économie tunisienne.

Elmed : un levier pour la transition énergétique tunisienne ?

Les défenseurs du projet Elmed soulignent ses avantages stratégiques. Ils estiment que l’interconnexion renforcerait l’intégration énergétique entre la Tunisie et l’Europe, stimulerait les investissements dans les énergies renouvelables tunisiennes et positionnerait le pays comme un futur hub de transit électrique en Méditerranée.

Le projet Elmed illustre parfaitement les défis de la transition énergétique tunisienne : concilier ouverture régionale et préservation de la souveraineté nationale. Il s’agit d’un exemple concret des efforts déployés pour diversifier le mix énergétique et assurer la stabilité du réseau national à long terme.