L’incroyable triomphe du zellige algérien qui éblouit et remporte un prix prestigieux à l’Expo 2025 d’Osaka au Japon

L’Expo 2025 d’Osaka, événement international majeur, a fermé ses portes après six mois de dialogues et d’échanges.

Parmi les moments forts, le triomphe du zellige algérien qui a su éblouir par son design extérieur, décrochant une médaille d’argent prestigieuse.

Un succès qui soulève des enjeux culturels et patrimoniaux, attisant les rivalités artistiques. Plongez au cœur de cette histoire passionnante…

L’expo 2025 d’Osaka : un rendez-vous mondial pour imaginer le futur

La grandiose Expo 2025 d’Osaka Kansai, qui s’est déroulée sur l’île artificielle de Yumeshima, a fermé ses portes après six mois d’échanges internationaux et de dialogues intenses.

Centrée sur le thème « concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain« , elle a attiré plus de 100 000 visiteurs chaque jour.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LeLien (@lelienofficiel)

Cette exposition universelle a offert une occasion unique de réflexion collective sur l’avenir, favorisant l’interaction et la création de nouveaux réseaux et projets créatifs.

Un véritable laboratoire d’idées pour surmonter les crises et bâtir un meilleur avenir.

Le zellige algérien : une médaille d’argent qui fait briller l’Algérie

Lors de la cérémonie de remise des prix à l’Expo 2025, l’Algérie a brillamment décroché une médaille d’argent pour son design extérieur basé sur le Zellige.

Cette distinction, décernée par un jury international de neuf experts après deux rounds d’inspection en mai et octobre 2025, place l’Algérie parmi les meilleurs dans le domaine du design architectural.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Awassir 🇩🇿 (@awassir_dz)

Abdallah Bougandoura, commissaire de la participation algérienne, a exprimé sa fierté suite à cette victoire.

Il a souligné que l’Algérie avait obtenu cette médaille d’argent parmi 167 pays participants, mettant ainsi en lumière le savoir-faire algérien en matière de Zellige.

🇩🇿 فخر! الجزائر تحصد الميدالية الفضية عن أفضل تصميم خارجي في إكسبو 2025 أوساكا! 🏆 الجناح، المتألق بـ الزليج الجزائري تحت شعار « نور الجزائر »، هو واجهة رائعة لتراثنا. ألف مبروك لكل المشاركين!#الجزائر #إكسبو_2025_أوساكا #الزليج_الجزائري #Expo2025 #Algeria #Culture pic.twitter.com/SBuAswS6dP — Med (@mhimedbentayeb) October 13, 2025

Zellige algérien : patrimoine immatériel et source de controverses ?

En avril 2024, l’Algérie a lancé une démarche pour faire reconnaître le zellige comme patrimoine immatériel algérien auprès de l’UNESCO.

Cette initiative a suscité des réactions vives au Maroc et en Tunisie, deux pays qui revendiquent également un savoir-faire unique dans cet art.

Cette tentative d’inscription a déclenché des vagues d’indignation, ces nations estimant que l’Algérie ne possède pas la légitimité nécessaire pour une telle inscription.

La question du zellige algérien reste donc une source de controverses et de débats passionnés.