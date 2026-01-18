L’inflation en Algérie se stabilise à 1,5% en novembre 2025, un signe de reprise économique ?

Découvrez les dernières tendances économiques en Algérie, où le taux d’inflation annuel a ralenti à 1,5% fin novembre 2025.

Cette évolution est liée à divers facteurs, dont une hausse des prix des produits manufacturés et une légère augmentation des services, malgré une baisse notable des prix de certains biens alimentaires.

Une baisse significative du taux d’inflation en Algérie : un signe de reprise économique ?

Le taux d’inflation annuel en Algérie a connu une décélération notable, passant de 1,7% en octobre 2025 à 1,5% fin novembre 2025, selon l’Office national des statistiques (ONS).

Cette mesure reflète l’évolution de l’Indice des prix à la consommation (IPC) entre décembre 2024 et novembre 2025, comparée à celle de décembre 2023 à novembre 2024.

Cette diminution pourrait être interprétée comme un indicateur de reprise économique. Cependant, une analyse plus approfondie des facteurs sous-jacents est nécessaire pour confirmer cette hypothèse.

Facteurs influençant l’évolution des prix à la consommation en novembre 2025

En novembre 2025, une hausse modérée de 0,9% a été observée par rapport à novembre 2024. Par contre, comparé à octobre 2025, l’indice brut des prix à la consommation a augmenté de 1,5%.

Cette augmentation est principalement due à la hausse des prix des produits manufacturés, notamment les bijoux et montres qui ont connu une hausse impressionnante de 24,7%.

Ces derniers mois, j’ai surtout remarqué une baisse sur certains produits alimentaires. Même si tout n’est pas moins cher, cela se ressent un peu sur le budget du quotidien. Amina, 38 ans, employée de commerce

Parallèlement, une baisse de 0,7% a été constatée dans les prix des biens alimentaires. Les fruits, la viande de poulet, les légumes et les œufs ont particulièrement contribué à cette diminution, avec des baisses respectives de 10,7%, 7,0%, 3,9% et 3,6%.

Stabilité des prix alimentaires industriels et légère hausse des services : quels impacts sur l’inflation ?

Les produits alimentaires industriels ont affiché une stabilité relative en novembre 2025, tandis que les services ont connu une légère augmentation de 0,2%. Ces variations ont contribué à modérer l’impact sur le taux d’inflation.

En tenant compte des variations saisonnières, l’IPC de novembre 2025 a augmenté de 2,1% par rapport à octobre 2025.

Cette hausse est supérieure à celle observée le mois précédent, soulignant l’importance de ces facteurs dans l’évolution de l’inflation.