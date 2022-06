L’influenceuse Algérienne Kamila fête deux évènements importants de sa vie

La franco-algérienne Kamila attire une fois de plus la toile des réseaux sociaux. Pour cette fois-ci, elle décide de partager pour ses fans deux évènements très importants de sa vie. Une nouvelle qui a surpris ses abonnés sur les réseaux sociaux. Découvrez toutes les nouvelles concernant cette ancienne star de la téléréalité dans cette édition.

Kamila, la nouvelle star des réseaux sociaux

Une fois de plus, Kamila, la jeune femme franco-algérienne, attire les feux des projecteurs. En effet, l’ancienne star de la téléréalité a décidé d’arpenter la carrière d’influenceurs. Devenue une star des réseaux sociaux, la chérie de Noré partage de nombreuses nouvelles à jour sur sa vie privée. Et pour cette fois-ci, cette influenceuse suivie par plus de 2,5 millions d’abonnés fête deux évènements très importants de sa vie. A cette occasion, la ravissante brune a décidé de partager avec ses abonnés ces deux évènements magiques de sa vie, un geste qui a plu a plus d’un sur la toile.

L’influenceuse partage des détails de sa vie

Les tourtereaux, deux anciens candidats de Secret Story 11 ont récemment accueilli leur deuxième enfant, une petite fille qui s’appelle Adria. Afin de présenter leur petit bout de chou à la famille, Kamila et son mari Noré, ont décidé de rentrer à Marseille. Et à cette occasion, ils ont décidé de faire une fête en l’honneur de cette rencontre chaleureuse et de l’arrivée de la petite Adria. Et Kamila n’a pas hésité à partager les bons moments en famille sur les réseaux sociaux.

Des moments magiques capturés en photo qui ont reçu plus de 200 000 réactions sur Instagram. Outre cette petite fête de naissance décorée de magnifique brunch, la ravissante brune fêtait également ses 29 ans ce 28 juin. Pour cette occasion, Noré le gagnant de Secret Story 11 et mari de Kamila, a fait une surprise à la maman de Kenan et Adria, une fête à minuit pour célébrer l’anniversaire de la jolie brune. Envahie par la surprise et ébloui d’émotion, la mère de Keran a décidé de partager des photos de la fête sur Instagram. Des photos qui font envier ses abonnés sur les réseaux sociaux.