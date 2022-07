L’influenceuse algérienne Maroua The Doll Beauty publie une photo avec une célébrité américaine

Qui ne connaît pas la célébrité des réseaux sociaux algérienne Maroua The Doll Beauty ? Tous les actifs d’Instagram la connaissent en tout cas, ou du moins une grande majorité. La belle brune a posté une photo sur son compte récemment avec une star américaine que l’on admire tous. Mais de qui s’agit-il ? Ne quittez pas, nous allons vous dévoiler son identité !

Maroua The Doll Beauty, une influenceuse très suivie

La magnifique Maroua a bâti un grand empire sur son compte Instagram, elle est actuellement suivie par près de 3 millions d’abonnés. Elle y affiche ses photos, ses vidéos, ses quotidiens et autres clichés qui peuvent susciter l’intérêt de ses followers. Et soyons honnêtes, sa beauté à couper le souffle est l’une des raisons qui amène la toile à la suivre de près !

Dernièrement, la princesse DZ de la plateforme Instagram a ébahi les internautes avec une photo iconique. La belle Maroua a posé avec une star internationale ayant comme fond la tour Eiffel.

Une photo qui attire l’attention de ses abonnés

Maroua a affiché, lundi dernier, une photo d’elle avec une chanteuse de pop connue de tous qui n’est autre que la célèbre Selena Gomez. L’interprète du tube planétaire « the heart wants what it wants » est venue à Paris pour faire la promotion de sa ligne de maquillage Rare Beauty. En plus d’être une chanteuse et une actrice hors pair, Selena est également une jeune entrepreneuse.

L’influenceuse algérienne a assisté à cette grande occasion et en a profité pour prendre une photo avec elle. Cela a, effectivement, fait la joie de ses abonnés ; deux belles brunes côte à côte, un vrai plaisir pour les yeux. Nous pouvons dire que c’est un rêve qui s’est réalisé pour Maroua !