L’influenceuse Célia Limam surprend ses fans sur Instagram avec un voile, découvrez l’image

Une photo resplendissante et surprenante ! C’est ce qu’on pourrait décrire de cette photo de Célia Limam, l’ex-femme de Benchenet. Devenue une grande influenceuse sur la toile de l’Instagram, Célia Limam prend une photo avec un hijab. Découvrez les détails sur Célia Lima et son image dans cet article !

Célia Limam, la grande influenceuse Algérienne en voile

Le métier du marketing prend une grande remontée avec le déploiement d’une nouvelle stratégie de marketing : l’utilisation des réseaux sociaux à l’avantage des stars. Et parmi ces réseaux sociaux, l’Instagram se démarque de par sa notoriété et de par ces abonnés qui ne cessent de s’accroître à longueur de journée. Célia Limam a pris sa part dans cette explosion sans précédent du monde de l’influence en ligne. Devenue une grande influenceuse sur Instagram après sa séparation avec Mohamed Benchenet, l’ex-femme de Benchenet surprend ses abonnées. Par le passé, la jolie brune a déjà adopté des looks différents tout aussi surprenant. En cheveux longs ou en cheveux courts, pour cette fois-ci, elle a gagné son pari. En effet, la jeune Kabyle s’est affichée avec un voile. Une nouvelle apparence qui a, une fois de plus, surpris ses followers !

Un cliché étonnant mais à la fois compréhensible

Il n’y pas lieu à dire que Célia Limam est une mère célibataire très forte. En effet, la mère d’Eva s’est récemment séparée de son mari, la star du raï Mohammed Benchenet. Devenue mère célibataire, la grande star, qui a fait rêver le peuple Algérien, a décidé d’arborer les pentes du métier de l’influence. Et en étant une star, de par ses passés, Célia Limam est devenue très active sur la toile de l’Instagram et a décroché des tonnes d’abonnées sur sa page. D’ailleurs, l’ex de la star du raï a expliqué qu’elle a choisi de devenir une influenceuse pour supporter ses jeunes enfants. La maman d’Eva et d’Adam n’hésite pas à adopter des looks tout aussi variés pour ses followers. Pour cette fois-ci, Célia Limam a décroché un contrat très juteux pour renforcer la religion Islamique sur le territoire algérien. Elle a décidé de poster une photo d’elle en train de porter un hijab pour renforcer la propagande Islamiste. Pour sa part, Célia Limam a ajouté un petit commentaire à ce sujet.