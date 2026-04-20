L’injustice criante dans l’attribution des visas français entre les ressortissants algériens et chinois soulève des questions

Découvrez les disparités marquées dans l’obtention du Visa France entre l’Algérie et la Chine, révélées par une enquête de Juliette Dupont, chercheuse au FNRS.

Malgré un cadre réglementaire commun, le processus et les taux d’acceptation varient fortement, reflétant les relations diplomatiques et les politiques d’attractivité spécifiques à chaque pays.

Visa France : un parcours du combattant pour les Algériens, une formalité pour les Chinois ?

Obtenir un Visa France s’avère être un véritable défi pour les ressortissants algériens. À Alger, le processus de demande commence par une prise de rendez-vous souvent laborieuse et longue.

Les demandeurs doivent naviguer sur des plateformes dédiées et patienter parfois plusieurs semaines avant d’obtenir un créneau disponible.

Le dépôt du dossier se fait ensuite auprès des prestataires, avec de nombreux contrôles de sécurité avant l’accès aux guichets.

À l’inverse, à Pékin, la procédure est plus souple. Le centre de dépôt, situé dans le quartier commercial de Chaoyang, offre une accessibilité accrue.

Les demandeurs bénéficient d’une plus grande flexibilité, certaines démarches ne nécessitant pas de rendez-vous préalable.

L’organisation vise à offrir un accueil fluide, avec des espaces d’information pour accompagner les usagers dans leurs démarches.

Des taux d’acceptation qui interrogent : pourquoi tant de disparités ?

Malgré un cadre réglementaire commun pour l’obtention du Visa France, les taux d’acceptation varient considérablement entre l’Algérie et la Chine.

En 2019, plus de 95 % des demandes déposées en Chine ont été acceptées, alors qu’en Algérie, environ une demande sur deux a été refusée.

Ces disparités interpellent et soulèvent des questions quant aux critères d’évaluation appliqués par les consulats français.

Les agents consulaires sont-ils influencés par des facteurs autres que ceux stipulés dans le cadre réglementaire ? Une analyse plus approfondie s’impose pour comprendre ces écarts significatifs.

Les politiques de visa France : entre histoire bilatérale et stratégie d’attractivité !

Les politiques de Visa France sont influencées par les relations bilatérales avec les pays concernés. Par exemple, en Algérie, l’histoire commune complexe impacte les pratiques. Les volumes de visas délivrés fluctuent en fonction des situations politiques et diplomatiques.

À l’inverse, la France cherche depuis les années 2010 à attirer la classe moyenne chinoise, facilitant ainsi les procédures et augmentant les taux d’acceptation.

La gestion de Visa France implique plusieurs acteurs institutionnels, dont le ministère de l’Intérieur et celui de l’Europe et des Affaires étrangères.

Des agences privées proposent également des services d’accompagnement pour les demandes de Visa France, offrant une aide précieuse malgré un coût supplémentaire.