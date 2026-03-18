L’Institut national Mongi Ben Hamida en Tunisie accueille fièrement son nouvel IRM 3 Tesla

Le 17 mars 2026, le ministre de la Santé tunisien, Dr Mustapha Ferjani, a inauguré une unité d’imagerie par résonance magnétique (IRM 3 Tesla) à l’Institut national de neurologie Mongi Ben Hamida.

Cette avancée majeure, fruit d’un investissement de 6,9 millions de dinars, va révolutionner le diagnostic des maladies neurologiques en Tunisie grâce à l’intelligence artificielle.

Inauguration de l’unité d’IRM 3 Tesla : un pas en avant pour la neurologie tunisienne

Le Dr Mustapha Ferjani, ministre de la Santé, a officiellement inauguré l’unité d’IRM 3 Tesla à l’Institut national de neurologie Mongi Ben Hamida le mardi 17 mars 2026.

Cette inauguration marque la fin des travaux d’extension et d’aménagement des locaux. Ce projet, d’un coût total de 6,9 millions de dinars, représente une avancée significative dans le diagnostic précis des maladies neurologiques en Tunisie.

En plus de l’unité d’IRM, un outil assisté par intelligence artificielle a été présenté. Il permettra aux équipes médicales d’évaluer rapidement l’étendue des déficits d’irrigation cérébrale, facilitant ainsi la prise de décisions thérapeutiques rapides.

Intelligence artificielle : un outil révolutionnaire pour l’évaluation des déficits d’irrigation cérébrale

L’outil assisté par intelligence artificielle, présenté lors de l’inauguration, est une véritable innovation dans le domaine médical.

Il offre aux équipes de l’Institut la possibilité d’évaluer avec précision et rapidité les déficits d’irrigation cérébrale selon le score ASPECT.

Cette technologie facilite grandement la prise de décisions thérapeutiques, en particulier pour la dissolution ou l’extraction des thromboses veineuses par interventions endovasculaires.

Elle contribue ainsi à améliorer la prise en charge des patients et à accélérer les interventions médicales.

Modernisation et expansion : vers une meilleure qualité de soins à l’Institut Mongi Ben Hamida

L’Institut national de neurologie Mongi Ben Hamida poursuit son évolution avec des travaux d’extension en cours dans le service de neurologie et l’unité des AVC.

Ces aménagements visent à élargir le service de réanimation et à créer une unité de radiologie interventionnelle neurologique, pour une prise en charge optimale des AVC et anévrismes cérébraux sans chirurgie ouverte.

Par ailleurs, des améliorations sont prévues pour les cliniques externes et le service des urgences. L’acquisition de vidéoscopes de dernière génération renforcera les capacités du personnel médical, contribuant ainsi à la stratégie de modernisation du secteur de la santé en Tunisie.